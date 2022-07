Am heutigen 4. Juli bekommt die Steiermark einen neuen Landeshauptmann. MeinBezirk.at schaut sich die einzelnen "Stationen" an, die Christopher Drexler durchläuft, bis er sich 9. Landeshauptmann der Steiermark nennen darf.

STEIERMARK. Wenn heute Montag um 9 Uhr die außerordentliche Sitzung des Landtags beginnt, dann ist ein einziger freier Tagesordnungspunkt auf der Tagesordnung zu finden: Die Wahl der Landesregierung und somit die offizielle Übergabe der Landeshauptmann-Funktion an Christopher Drexler. Anders als sonst werden die Reihen im Zuschauerraum der Landstube mit offiziellen Gästen und Familienmitgliedern des scheidenden Landeshauptmanns Hermann Schützenhöfer sowie seines Nachfolgers Christopher Drexler besetzt sein.

Nach der Eröffnung der Sitzung durch Landtagspräsidentin Manuela Khom geht das Wort an Hermann Schützenhöfer, der auf fünf Jahrzehnte steirische Innenpolitik und im Besonderen auf die vergangenen sieben Jahre als Landeserster zurückblicken wird. Im Anschluss daran geht es zur geheimen Abstimmung über die Wahl des neuen Landeshauptmanns. Und auch wenn die Nachfolgefrage durch die erforderliche Mehrheit gesichert ist, haben die einzelnen Oppositionsparteien im Vorfeld bereits ihre Abstimmungshaltung verlautbart.

Eröffnet die feierliche Sitzung zur Wahl des neuen Landeshauptmanns: Landtagspräsidentin Manuela Khom

Und so stimmt die Opposition

Die KPÖ unter Klubobfrau Claudia Klimt-Weithaler hat wie auch die Neos schon im Vorfeld klargestellt, dass sie nicht für Drexler stimmen werde. "Ein Landeshauptmann muss Herausforderungen meistern und das Land voranbringen. Doch von Drexler hört man nichts zur Bildungsmisere, Teuerung und dem Klimawandel", kritisierte etwa Neos-Klubobmann Niko Swatek. "Den Landeshauptmann zu erben, reicht nicht", so Swateks Haltung.

Ganz so eindeutig ist hingegen die Haltung der steirischen FPÖ. Sie möchte sich innerhalb des Klubs noch vor Sitzungsbeginn abstimmen und hat eine differenzierte Ablehnung angekündigt. Jedenfalls wird auch hier mit einer Ablehnung zu rechnen sein, wie FP-Klubobmann anläßlich der Präsentation von Drexler als neuem Landeshauptmann formuliert hatte: "Wir gehen kritisch, jedoch offen in diese neue Phase der steirischen Politik. Christopher Drexler wird sich in seinem neuen Amt erst beweisen müssen und schlussendlich wird der Wähler 2024 entscheiden, wer die Steiermark in den kommenden Jahren regieren wird“, so FP-Klubobmann Mario Kunasek.

In der Sondersitzung des Landtags wird heute der Christopher Drexler zum neuen Landeshauptmann gewählt.

Die Grünen wollen ihre Zustimmung davon abhängig machen, ob von Christopher Drexler "eine zukunftsgerichtete Politik zu erwarten ist. Mit der Wahl eines neuen Landeshauptmanns sehen wir auch eine Chance auf die dringend notwendige politische Erneuerung. Die Menschen, die Wirtschaft brauchen endlich innovative und zukunftsorientierte Entscheidungen, um die Versäumnisse der Vergangenheit aufzuholen und eine lebenswerte Zukunft zu sichern", betonte Klubobfrau Sandra Krautwaschl.





SPÖ will Zusammenarbeit fortsetzen

Vom Koalitionspartner SPÖ kommt hingegen ein klares Bekenntnis zur weiteren Zusammenarbeit mit der ÖVP und Christopher Drexler abgegeben. "Die Steirerinnen und Steirer erwarten sich von uns, dass wir arbeiten und die Steiermark voranbringen", erklärte Landeshauptmann-Stellvertreter Anton Lang. Solange dieser mit echten Verbesserungen für alle Menschen in der Steiermark fortgesetzt werden könne, sehe er keinen Grund die Zusammenarbeit zu beenden.

Nach der Wahl durch den Landtag geht es für Drexler nach Wien, wo er von Bundespräsident Alexander Van der Bellen offiziell angelobt wird.

Nach der offiziellen Wahl durch die steirischen Abgeordneten geht es für Christopher Drexler weiter nach Wien, wo er am späten Nachmittag offiziell in der Hofburg durch Bundespräsident Alexander van der Bellen angelobt wird.

Am Dienstag "steht" die neue Landesregierung

Erst am Dienstag ist die neue Zusammensetzung der Landesregierung dann abgeschlossen: Drexlers Nachfolger als Landesrat Werner Amon wird zwar ebenfalls bereits am Montag in der Sondersitzung des Landtags gewählt. Offiziell angelobt wird er allerdings erst vom neuen Landeshauptmann im Rahmen einer Sondersitzung der Landesregierung. Diese findet am Dienstag vor der letzten Sitzung des Landtags vor der Sommerpause statt. Diese werden Drexler und sein Team wohl dazu nutzen, sich zu positionieren.

