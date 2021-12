FPÖ fordert eine Studie und die Einführung einer zentralen Landesstelle zur Feststellung der Auswirkungen der Vereinsamung.

Die Corona-Pandemie und die mehrfachen Ausgangsbeschränkungen haben bei vielen Menschen zu einer spürbaren Vereinsamung geführt. Erhebungen seitens der Caritas, wonach sich im Jahr 2020 jeder vierte Steirer einsam gefühlt hat, verwundern kaum. Besonders erschreckend ist zudem das Studienergebnis, dass sechs Prozent sogar krankhaft einsam seien.

Betroffen von akuter Einsamkeit sind laut Caritas in erster Linie junge Menschen unter 30 sowie ältere Personen über 70 Jahre. Die FPÖ fordert die Landesregierung daher auf, eine Studie bezüglich der Vereinsamung durchzuführen. Weiters die Einrichtung einer zentralen Landesstelle im Sozialressort, welche die Maßnahmen steuert und koordiniert, sowie ein detailliertes Berichtswesen im Landtag. "Gerade rund um die Feiertage rückt die Thematik Einsamkeit bei vielen Menschen in den Fokus. In anderen Ländern hat man sogar eigene Ministerien zur Bekämpfung der Problematik ins Leben gerufen", erklärt Landesparteiobmann Mario Kunasek.

Maßnahmen erfordern Daten

Und er führt weiter aus, dass fundiertes Zahlen- und Datenmaterial erhoben werden muss, um überhaupt die Dimension der Vereinsamung feststellen zu können, damit sie dann durch konkrete und koordinierte Maßnahmen bekämpft werden kann. "Die massiven Auswirkungen der Corona-Maßnahmen auf das soziale Miteinander haben die Problematik zusätzlich verschärft, weswegen diese gesellschaftspolitische Herausforderung keinesfalls länger stiefmütterlich behandelt werden sollte", stellt Kunasek abschließend fest.