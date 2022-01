Der Bund hat sich bekanntlich für keine Verlängerung des Lockdowns für Ungeimpfte entschieden, damit endet diese Maßnahme am kommenden Montag. Die steirischen Reaktionen darauf sind skeptisch, wenn auch aus unterschiedlichen Gründen.

STEIERMARK. Ab Montag dürfen Ungeimpfte wieder ... ja was eigentlich genau? Denn die 2G-Regel gilt nach wie vor im Kulturbereich, für den Besuch von Lokalen und Restaurants und beim Shoppen – außer natürlich zur Deckung der täglichen Grundbedürfnisse. Für die Wirtschaft demnach nur ein halbherziger Schritt, wie der WKO-Spartenobmann der steirischen Gastronomie Klaus Friedl im Gespräch mit MeinBezirk.at kritisiert: "Das entbehrt jeglicher Logik. Dass die Ungeimpften jetzt wieder 'raus' dürfen hilft uns nichts, solange 2G gilt und die Sperrstunde nicht verlängert wird." Welchen Unterschied mache es, ob man um 21.59 oder um 22.30 Uhr ein Lokal verlasse. "Das Virus schaut sicher nicht auf die Uhr."

Ist das Lockdown-Ende für Ungeimpfte sinnvoll?

Homeoffice schadet dem Mittagsgeschäft

Die Stimmung in der Branche ist weiterhin sehr schlecht. Abgesehen vom Totalausfall in der Nachtgastronomie, spüren die Wirt:innen auch das vermehrte Homeoffice. "Im Mittagsgeschäft sind die Umsatzrückgänge enorm", betont Friedl und hofft, dass es mit dem Start der Impfpflicht wieder aufwärts geht.

Aus medizinischer Sicht

Und was sagt die Medizin zum Lockdown-Ende für Ungeimpfte? "Medizinisch bleibt der Lockdown für Ungeimpfte weiter sinnvoll", erklärt der Präsident der Steirischen Ärztekammer Herwig Lindner. Offenbar sei er aber gesellschaftspolitisch nicht länger durchsetzbar.

Die Situation in den steirischen Spitälern ist nach wie vor – trotz Omikron-Höhepunkt – noch entspannt wie KAGes-Sprecher Reinhard Marczik in Hinblick auf weitere Lockerungen bestätigt: "Derzeit sind 18 Intensivbetten quer durch die Steiermark belegt." Das sei, abgesehen von den ruhigen Sommermonaten, die geringste Belegung seit Ausbruch der Pandemie.

Mehr zu dem Thema:

Kickl: "Auch 2G-Regelung muss fallen"