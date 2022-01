Das Land Steiermark startet ein Förderprogramm für den Erhalt steirischer Kleindenkmäler. Ingesamt werden dafür 150.000 Euro bereitgestellt, Einreichungen sind bis Ende April 2022 möglich.

STEIERMARK. Kapellen, Bildstöcke, Pest- und Grenzsäulen – in allen Gemeinden stehen derartige "Zeugnisse der gelebten Erinnerungskultur", teilweise in gutem Zustand, teilweise dem Verfall preisgegeben. Um diese Denkmäler auch weiterhin zu erhalten, stellt das Kulturressort nun ein Förderprogramm zur Erhaltung von Flur- und Kleindenkmälern in der Steiermark auf.

Für Kulturlandesrat Christopher Drexler sind die "Zeichen der Erinnerung Ausdruck der tiefen Verbundenheit zu unserer Heimat. Mit diesem Förderprogramm zur Erhaltung von steirischen Kleindenkmälern wollen wir sie unterstützen und so gemeinsam wertvolle Erinnerungen und Andenken bewahren", so Drexler, der sich bei allen bedankt, die sich – zumeist ehrenamtlich – für den Erhalt der Denkmäler einsetzen.

Wie wird gefördert

Um Förderungen ansuchen können sowohl Privatpersonen als auch Institutionen und Körperschaften. Das Kulturressort des Landes Steiermark unterstützt die Renovierung, Restaurierung und Revitalisierung von Flur- und Kleindenkmälern in der Steiermark durch substanzerhaltende Maßnahmen nach den Standards der Baudenkmalpflege.

Einreichungen sind über den Kulturserverbis zu 30. April 2022 möglich. Die genehmigten Projekte müssen zwischen dem 1. August 2022 bis längstens 31. Juli 2023 umgesetzt werden. Insgesamt stehen 150.000 Euro für das Förderprogramm zur Erhaltung von Flur- und Kleindenkmälern in der Steiermark zur Verfügung. Pro Förderungswerberin bzw. Förderungswerber gibt es maximal 5.000 Euro.

