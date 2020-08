Die Ausbreitung des Corona-Virus war und ist insgesamt eine große Herausforderung. Besonders spürbar war diese Pandemie für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den steirischen Sozial-, Behindertenhilfe-, Kinder- und Jugendhilfe- sowie Pflegeheimeinrichtungen sowie der Mobilen Pflege- und Betreuungsdienste/Hauskrankenpflege und den mobilen Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe beziehungsweise Behindertenhilfe. Sie verrichten seit dem 15. März 2020 weiterhin ihren Dienst und leisten einen essentiellen Beitrag zur Aufrechterhaltung der bestmöglichen Versorgung von Patienten und Klienten des Sozial-, Kinder- und Jugendhilfe-, Behinderten-, Betreuungs- und Pflegesystems in der Steiermark.

Millionenfache Wertschätzung

Die Landesregierung hat sich daher heute darauf verständigt, bis zu 10,5 Millionen Euro als besondere Wertschätzung in den Bereichen Pflege und Soziales zur Verfügung zu stellen. Speziell jene Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den steirischen Sozial-, Behindertenhilfe-, Kinder-, Jugendhilfe- und Pflegeheimeinrichtungen, der Mobilen Pflege- und Betreuungsdienste, die in einem persönlichen beziehungsweise physischen Kontakt mit von ihnen betreuten Menschen gestanden sind, und somit zusätzlichen Belastungen aber auch Gefahren ausgesetzt waren, eine einmalige Corona-Gefahrenzulage zukommen zu lassen. Die volle Prämie in der Höhe von 500 Euro erhalten alle Vollzeitkräfte, die in der Zeit von 16. März bis 30. Juni 2020 im Einsatz waren. Teilzeitkräfte bekommen die Prämie aliquot und entsprechend ihres Beschäftigungsausmaßes.

„Gerade die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Sozial- und Pflegeberufen haben essentielle Arbeit geleistet. Das gemeinsame Anpacken und der Zusammenhalt der Steirerinnen und Steirer in diesen herausfordernden Zeiten kann mit Geld nicht angemessen abgegolten werden", bringt LH Hermann Schützenhöfer seinen Dank zum Ausdruck.

„Unzählige Angestellte im Pflege- und Sozialbereich haben sich während der Corona-Krise weit über die Grenzen hinaus um die pflegebedürftigen Steirerinnen und Steirer gekümmert. Ihnen ist es zu verdanken, dass wir unser Gesundheitssystem auch in dieser Ausnahmesituation aufrechterhalten konnten. Das verdient Hochachtung und Respekt, weshalb sie sich diese Prämie mehr als verdient haben", sagt Landeshauptmann-Stv. Anton Lang.

„Gerade in so herausfordernden Zeiten wie diesen, ist die Vereinbarkeit von Familie und Beruf besonders bei Frauen in Pflegeberufen keine Selbstverständlichkeit", erklärt Gesundheitslandesrätin Juliane Bogner-Strauß. „Deshalb spreche ich ihnen meine höchste Anerkennung, Respekt und ein herzliches Dankeschön für Ihre tolle Arbeit aus. Sie leisten einen unschätzbaren Dienst für die Steiermark."

Soziallandesrätin Doris Kampus wiederum verweist insbesondere darauf, dass Frauen einen großen Teil der Mehrbelastungen - sowohl beruflich als auch privat - tragen mussten und müssen. „Es waren sehr oft die Frauen, die unseren Staat in den vergangenen Monaten am Laufen gehalten haben." Kampus bedankt sich einmal mehr für das große Engagement aller Beteiligten im Sozialbereich und unterstreicht die konstruktive Zusammenarbeit mit den Partnern der Behinderten- sowie Kinder- und Jugendhilfe. So sei es gelungen, alle Einrichtungen auch während des Shutdown entsprechend des Bedarfes für die Betroffenen offen halten zu können.