Seit über zehn Jahren zielt das Projekt "Mitmischen" darauf ab, Jugendliche für Politik und ihre Hintergründe zu interessieren und sie zu eine größeren Wunsch der Mitbestimmung zu animieren. Ganz gemäß dem Motto: Wer sich auskennt, kann auch besser mitreden. Corona hat die Spielregeln dieser Initiative etwas auf die Probe gestellt, weshalb sie vom direkten "Mitmischen vor Ort", im Grazer Landhaus, in den Gemeindestuben auf die digitale Ebene gehoben wurde.

"Während vielen Erwachsenen die Möglichkeit gegeben war, ihre Stimme über Interessenvertretungen kund zu tun, so hatten die besonders hart getroffenen Jugendlichen – geschlossene Schulen, Kontaktverbote, kaum vorhandene Freizeitmöglichkeiten und vieles mehr – in den letzten Monaten kaum adäquate Möglichkeiten zur Beteiligung an politischen Diskussionen", erklärt Daniela Köck, Geschäftsführerin der Fachstelle beteiligung.st die Motivation dahinter.

Veränderungen erwirken

Als steirische Einrichtung für Jugendbeteiligung hat beteiligung.st. also gemeinsam mit Landesrätin Juliane Bogner-Strauß die Plattform online.beteiligung.st initiiert, um eine neue Form der der Beteiligung für Jugendliche zu schaffen und ihnen so die Möglichkeit einzuräumen, sich an ihrem unmittelbaren Lebensumfeld zu beteiligen. Die Jugendlandesrätin ist sich sicher: „Jugendbeteiligung fördert innovative Ideen und diese neue Plattform bietet ihnen die zeit- und ortsunabhängige Möglichkeit zur Mitsprache, Mitbestimmung und Beteiligung sowie auch um Veränderungen zu erwirken.“

Und das alles steckt hinter "Mitmischen online":

• Eine Onlineplattform für Jugendliche, auf der sie Stellung zu Themen, die sie beschäftigen, nehmen können und über die sie sich austauschen können.

• Die Plattform wird – im Gegensatz zu klassischen Social Media Seiten – redaktionell geführt werden, da hier großer Wert auf inhaltlich und sachlich geführte Diskussionen und Themen gelegt wird.

• Die Themen werden teilweise von beteiligung.st und Partnerorganisationen eröffnet, Jugendliche (Einzeln, Gruppen, Schulklassen etc.) haben die Möglichkeit, Themen einzubringen.

• Die Diskussionen werden von den Redakteurinnen und Redakteuren ausgewertet und unterschiedlich Verantwortlichen zur Verfügung gestellt. Es geht um mehr als nur einen Stimmungsparameter zu kreieren, es geht vielmehr darum, dass die Jugend gehört wird.

• Die Fachstelle beteiligung.st versteht sich hierbei als neutrales Sprachrohr für Jugendliche.

Dabei setzt beteiligung.st einmal mehr auf Kooperation. So ist checkit und die Kinder- und Jugendanwaltschaft als Partner dabei.

„Wir werden die Anliegen der Jugendlichen an die entsprechenden Stellen weiterleiten, versuchen den Kontakt herzustellen und Lösungen zu finden. Das ist unsere Aufgabe, wir sehen uns als Vermittlerinnen. Ich hoffe, auf ein gutes Miteinander im Sinne der Jugendlichen und nicht zuletzt auf rege Beteiligung,“ erklärt Daniela Köck. Erste Themen, die bereits online sind, kommen selbstverständlich schon von Jugendlichen, die von ihnen in den letzten Jahren beim Projekt "Mitmischen" eingebracht wurden.