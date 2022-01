Steirische Gemeinden erhalten zusätzlich rund 34 Millionen Euro an Ertragsanteilen, um einen "Investitions-Stillstand zu vermeiden".

STEIERMARK. Nicht wenige steirische Kommunen stöhnen unter der erhöhten finanziellen Last durch die Pandemie. Neben den ohnehin stetig steigenden Ausgaben sind derzeit oftmals zusätzliche Kosten für das Krisenmanagment fällig - etwa Infrastruktur für Teststraßen oder in den Schulen. Deshalb hat die Regierung bereits im Vorjahr ein Gemeindepaket mit einem Budget von über einer Milliarde Euro geschnürt.

Neues Paket

Nun wurde ein neues Paket zur Unterstützung von Ländern und Gemeinden angekündigt: Dieses beinhaltet unter anderem eine Erhöhung der Ertragsanteile um 275 Millionen Euro sowie 750 Millionen Euro für die Krankenanstalten der Länder. "Die Gemeinden sind das Herz und das Rückgrat Österreichs", lässt Bundeskanzler Karl Nehammer quasi im Beipackzettel ausrichten.

Stillstand vermeiden

Den Gemeinden soll damit Sicherheit vermittelt werden, insbesondere um "einen Investitions-Stillstand zu verhindern, um so die wirtschaftlichen Auswirkungen der Krise bestmöglich zu kompensieren", heißt es. Über die Aufstockung der Ertragsanteile für Gemeinden freut man sich auch in der Steiermark:



„Die Corona-Pandemie hat zu erheblichen finanziellen Mehrbelastungen geführt. Das Unterstützungspaket trägt dazu bei, die gestiegenen Aufwendungen abzufedern und die Wirtschaft zu stärken",

sagen LH Hermann Schützenhöfer und Vize Anton Lang.

Löwenanteil für Graz

Konkret werden die Ertragsanteile in der Steiermark um fast 34,5 Millionen Euro erhöht. Einen Löwenanteil davon bekommt die Landeshauptstadt Graz mit etwas mehr als 9 Millionen Euro. Aber auch kleinere Gemeinden wie Obdach (Bezirk Murtal, 81.000 Euro) oder Kraubath an der Mur (Bezirk Leoben, 28.000 Euro) profitieren. Die Höhe orientiert sich unter anderem an der Einwohnerzahl, deshalb fließt das meiste Geld auch in die Bezirksstädte.

Info Zusätzliche Ertragsanteile für steirische Gemeinden (Auswahl):

Bruck an der Mur: 352.000 Euro

Deutschlandsberg: 260.000 Euro

Feldbach: 300.000 Euro

Graz: 9.000.000 Euro

Hartberg: 146.000 Euro

Judenburg: 219.000 Euro

Leibnitz: 277.000 Euro

Leoben: 655.000 Euro

Liezen: 178.000 Euro

Murau: 75.000 Euro

Voitsberg: 207.000 Euro

Weiz: 263.000 Euro

Quelle: Land Steiermark, Zahlen gerundet

Geld gibt es auch über die Impfprämie:

34 steirische Gemeinden bereits für Impfprämie qualifiziert