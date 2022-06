Nach der Fußball-Bundesliga veröffentlichte am Freitag auch die 2. Liga ihren Spielplan für die Saison 2022/23 – und die ist auch steirischer Sicht vierfach interessant.



STEIERMARK. Durch den Aufstieg von Sturm II gibt es in der 2. Liga ab kommender Saison vier Teams aus der Steiermark. Zusammen mit dem GAK, dem KSV und Lafnitz ist die "Liga Zwa" somit zu genau einem Viertel steirisch. Das kann sonst nur die Bundeshauptstadt Wien von sich behaupten, die ebenso wie die Steiermark ingesamt sechs Vereine aus der ersten und zweiten österreichischen Liga stellt. Dass die Steiermark zuletzt so viele Klubs im Fußball-Oberhaus hatte, ist 16 Jahre her (Sturm, GAK, Leoben, Gratkorn, Kapfenberg, Hartberg) – am Ende der Saison landeten GAK und Hartberg in der Regionalliga.

Alle Steirer-Duelle in Liga Zwa

In der 2. Liga gibt es 2022/23 somit zwölf Steirer-Duelle, im Schnitt alle 2,5 Spieltage. Das erste steigt in der zweiten Runde, zum Abschluss des Herbstdurchgangs gibt's gleich zwei auf einmal:

2. Runde, 29. - 31. Juli: SK Sturm Graz II - SV Lafnitz

4. Runde, 12. - 14. August: KSV 1919 - SV Lafnitz

6. Runde, 26. - 28. August: Grazer AK 1902 - SV Lafnitz

7. Runde, 2. - 4. September: KSV 1919 - Grazer AK 1902

10. Runde, 30. September - 2. Oktober: Grazer AK 1902 - SK Sturm Graz II

14. Runde, 28. - 30. Oktober: SK Sturm Graz II - KSV 1919

16. Runde, 11. - 13. November: Grazer AK 1902 - KSV 1919 sowie SV Lafnitz - SK Sturm Graz II

20. Runde, 17. - 19. März: KSV 1919 - SK Sturm Graz II

21. Runde, 31. März - 2. April: SK Sturm Graz II - Grazer AK 1902

24. Runde, 21. - 23. April: SV Lafnitz - Grazer AK 1902

29. Runde, 26. Mai: SV Lafnitz - KSV 1919

Dauerbrenner Kapfenberg spielt seit 20 Jahren in einer der zwei höchsten Spielklassen, Lafnitz schaffte vor vier Jahren erstmals den Sprung in die 2. Liga.

Foto: GEPA pictures

hochgeladen von Simon Michl

Die exakten Spieltermine (Tag und Uhrzeit) werden seit Einführung der 16er-Liga von den Klubs in flexiblen Zeitfenstern angesetzt. Innerhalb vorgegebener Rahmenbedingungen (z.B. Kilometerregelung, TV-Spiele) können die Vereine die Anstoßzeiten von Freitagabend bis Sonntagnachmittag selbst wählen. Die Terminierung der Herbstrunde erfolgt im Laufe der kommenden Woche.

Cup-Auslosung am Sonntag

Eine Woche vor Bundesliga und 2. Liga startet der ÖFB-Cup, wo neben den fünf Profiklubs weitere fünf Amateurvereine aus der Steiermark (DSC, Bad Gleichenberg, Allerheiligen, Leoben, Frauental) starten. Die Auslosung der ersten Runde findet am Sonntag (26. Juni) um 19 Uhr live auf ORF 1 statt.

Facebook eingebettet. Sobald Du den Inhalt lädst, werden Daten zwischen Deinem Browser und Facebook ausgetauscht. Dabei gelten die Dieser Inhalt wird voneingebettet. Sobald Du den Inhalt lädst, werden Daten zwischen Deinem Browser und Facebook ausgetauscht. Dabei gelten die Datenschutzbestimmungen von Facebook Facebook immer laden. Zustimmen & Inhalt laden



Lafnitz startet am Sonntag, dem 24. Juli (10.30 Uhr) mit dem ersten Laola1-Livespiel gegen Bundesliga-Absteiger Admira in die Saison. Am selben Wochenende empfängt der GAK Vizemeister FAC. Sturm II muss beim Zweitligadebüt nach Horn, Kapfenberg nach Amstetten.

Alle Spiele im TV

Laola1 zeigt auch in der kommenden Saison bis zu sieben Spiele pro Runde im kostenlosen Livestream, ausgewählte Partien auch im linearen TV. Wie bisher zeigt Laola1 ein Spiel pro Runde am Sonntagvormittag, der ORF eines am Freitagabend auf ORF Sport+. Außerdem zeigt der ORF dieses Jahr auch eine Konferenz.

Das könnte dich auch interessieren:

Das ist der Spielplan für den Grunddurchgang

Sturm Graz II spielt Heimspiele in Gleisdorf

Mit Regisseur Michael Liendl zurück zu alter Stärke