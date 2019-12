Das Jubiläums-Event des Jahres für alle Laufbegeisterten: Alles was Sie über den WOCHE E-Businessmarathon am 14. Mai 2020 wissen müssen.

Am 14. Mai 2020 ist es wieder soweit. Der WOCHE E-Businessmarathon am Gelände des Schwarzl-Freizeitzentrums in Premstätten geht in die 20. Runde. Offizieller Start des Laufes ist um 18.00 Uhr. Die Zeitnehmung erfolgt bis 20.30 Uhr.

Wer darf teilnehmen?

Egal ob Anfänger oder Profi: bei uns sind alle Sportbegeisterten herzlich willkommen. Ob Sie als Firma oder Privatperson an den Start gehen spielt keine Rolle. Hauptsache Sie organisieren sich in Teams zu zweit, viert oder acht.

Als Nordic Walker am E-Businessmarathon

Natürlich kann auch als Nordic Walker am Businessmarathon teilgenommen werden. Diese müssen jedoch aus Sicherheitsgründen am Ende des Feldes starten. Es wird einzeln und nicht im Team gestartet. Da beim Walken nicht die Geschwindigkeit sondern die Bewegung im Vordergrund steht, fließt die Zeitnehmung nicht in die Wertung mit ein.

Distanzen

Die Gesamtdistanz beträgt heuer 42,195 km. Diese wird entsprechend der Teams aufgeteilt. So müssen 2er-Teams jeweils 21,10 km, 4er-Teams 10,55 km und 8er-Teams 5,275 km pro Person zurücklegen. Hier ist also sowohl für Anfänger, als auch trainierte Läufer etwas dabei.

Besonderes Schmankerl: Die Firma mit den meisten Teilnehmern und die schnellste Rundenzeit (in den Wertungen Damen und Herren) werden prämiert.

Wertung

Beim WOCHE E-Businessmarathon gibt es insgesamt drei Wertungen: Damen, Herren und Mixed. In diesen Wertungen kann jeweils in 2er-, 4er- oder 8er-Teams gestartet werden. Der Start erfolgt gemeinsam, die jeweiligen Zeiten der Staffelmitglieder werden anschließend addiert.

Nenngeld

Pro Person beträgt das Nenngeld für den E-Businessmarathon der WOCHE € 28,- inkl. Mwst. Darin enthalten sind Startgebühr, Startnummer, Chip für Zeitmessung, Starterpaket, Nudelparty und Eintritt zur After-Run-Party mit Egon7. Der Chip ist in die Startnummer integriert.

Nachnennungen können bei der Startnummernausgabe (Datum, Ort und Uhrzeit werden noch bekannt gegeben) eingereicht werden und sind in bar zu bezahlen, zuzüglich € 5,- Nachnenngebühr pro Teilnehmer.

Zeitmessung

Die Zeiterfassung erfolgt via Startnummern-RFID-Tag durch RaceResult.

Der RFID-TAG (Chip) ist auf der Startnummer befestigt und darf NICHT entfernt werden. Es wird kein Pfand eingehoben und der Einweg-Chip muss daher nicht zurückgegeben werden.

Von der RaceResult-Zeitmessanlage werden ausschliesslich die RFID-TAG´S , die auf der Startnummer sind und vom Veranstalter ausgegeben wurden, gelesen. Chips anderer Hersteller können nicht verarbeitet werden. Ohne Startnummer ist daher keine Zeitnahme möglich!

Die vom Veranstalter ausgegebene Startnummer ist gut sichtbar und auf der Vorderseite des Oberkörpers während des gesamten Laufes und über die Start- und Ziellinie zu tragen.

Anmeldung zum WOCHE E-Businessmarathon

TeilnehmerInnen, die sich online über my.raceresult.com angemeldet haben, können noch während der Veranstaltung ihr persönliches Ergebnis inklusive Klassenwertung einfach via Smartphone abfragen.

Rückfragen zur Anmeldung

Die Abrechnung erfolgt über RaceResult auf und für Rechnung des Veranstalters. Unter my.raceresult.com kann jederzeit der Anmeldestatus in Echtzeit eingesehen werden. Bei Anmeldungen via Internet erhalten die TeilnehmerInnen unmittelbar nach erfolgter Absendung des Anmeldeformulares am Bildschirm eine Anmeldebestätigung mit der zugeteilten Startnummer zum Ausdrucken für die Abholung.

Startnummernausgabe

Infos zur Startnummernausgabe werden noch rechtzeitig bekannt gegeben.

Programm

12.00 - 16.00 Uhr: Startnummernausgabe, Chipausgabe und Nachnennung

ab 16.00 Uhr: Moderation und Unterhaltung

18.00 - 18.30 Uhr: Start

18.30 Uhr: Nudelparty

20.30 Uhr: Letzter möglicher Zieleinlauf

ca. 20.30 Uhr: Siegerehrung

Im Anschluss: After-Run-Party mit Egon 7

Anreise

Am besten kommen Sie so früh wie möglich zum Schwarzl-Freizeitzentrum. Die Anfahrt, Parkplatzsuche und Staugefahr wird dadurch verringert. Alle TeilnehmerInnen sollten dies bei der Anreise bedenken und wenn möglich mit einplanen.

Mit dem PKW ist der Schwarzlsee über die Autobahnabfahrt "Schachenwald" der Pyhrnautobahn (A9) oder über die B67 leicht und bequem erreichbar. Vor Ort sind ausreichend Parkplätze vorhanden. Zudem gibt es die Möglichkeit das Gelände mit den öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen. Die Linien 630 und 671 bringen Sie bequem ins Freizeitzentrum. Weitere Infos zur öffentlichen Anreise gibt es hier!