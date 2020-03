Mit der WOCHE seid ihr live im Familiensektor dabei! Jetzt auf "Mitmachen" klicken und 25x4 Karten für das Match Sturm Graz gegen den WAC gewinnen!

Was? Spiel SK Puntigamer Sturm Graz gegen den RZ Pellets WAC

Wann? Sonntag, 15. März 2020, 14:30 Uhr

Wo? Merkur Arena Graz

Wir verlosen 25x4 Karten für das Spiel SK Puntigamer Sturm Graz gegen den RZ Pellets WAC im Familiensektor in der Merkur Arena am 15. März 2020.

So einfach geht's: Bis Montag, 9. März 2020, 12 Uhr, mitmachen und schon nehmt ihr an der Verlosung teil!

Die Gewinner werden am 9. März ab 12 Uhr per E-Mail verständigt! Die Karten können im Büro der WOCHE Steiermark in Graz am Gadollaplatz 1, abgeholt werden. Keine Barablöse möglich! Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.