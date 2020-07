Was sich die letzten Jahre bereits abgezeichnet hat, setzt sich im Corona-Sommer noch deutlicher fort: Der Trend, das eigene Land zu entdecken, am besten im Wanderschritt. Kein Wunder also, dass sich die WOCHE gemeinsam mit Gigasport im Rahmen einer exklusiven Serie diesmal dem Wander- und Klettersport widmet. Ganz einfach drauflos wandern ist in den meisten Fällen nämlich nicht ratsam, viel eher sollten sich die Gipfelstürmer in spe im Vorfeld mit dem passenden Equipment eindecken. Schon bei der Wahl des Rucksacks kann man viel falsch machen. "Der Rucksack muss gut einstellbar sein, damit sich die Lasten auf die Hüfte und nicht auf die Schulter verteilen", klärt Gigasport-Experte Christian Wakonig auf.

Mit Stock und Schuh

Wichtig sei zudem, bei jeder Tages-, oder Mehrtagestour genügend zu trinken. "Darauf wird leider sehr häufig vergessen", sagt Wakonig. Mittlerweile gibt es aber bereist diverse komfortable Lösungen wie Rucksäcke mit integriertem Trinksystem. "Der Wanderer muss dann nicht mehr für jeden Schluck den Rucksack absetzen, das erhöht den Komfort deutlich." Komfortabel sollte man sich aber auch in den Wanderschuhen fühlen. "Viele Menschen nehmen einen zu kleinen Schuh, das erleichtert die Blasenbildung", weiß Wakonig aus der Praxis zu berichten. "Am besten ist, wenn ein Spielraum von zwölf bis 14 Millimeter einkalkuliert wird. Das ist vor allem beim Bergabgehen sehr wichtig." Die Schuhe müssen aber auch gepflegt werden, hier empfiehlt der Experte ein geeignetes Wachs. Im Trend liegen heute aber auch Multifunktionsschuhe.

Immer öfter sind in den Bergen aber auch Wanderer mit Stöcken zu sehen. "Der Einsatz von Stöcken ist für die Gelenke und für die gesamte Muskulatur schonend", sagt Wakonig. Wichtig sei, analog zu den Skistöcken, die richtige Stocklänge. Zu guter Letzt muss aber auch die Bekleidung sitzen. "Das Zwiebelschalenprinzip ist auch bei Bergtouren ratsam. Wer schwitzt und nichts zum Umziehen mit hat, verkühlt sich im hochalpinen Gelände recht leicht." Bei der Wahl der Jacke müsse man auch auf die Wassersäule, sprich, auf die Wasserdurchlässigkeit, achten.

Noch eine Stufe steiler

Mindestens so stark wie das Wandern boomt auch der Klettersport. Vor allem Anfänger und Klettersteig-Neulinge sollten nicht gleich in die erste Wand einsteigen, sondern genau prüfen, ob sie bei der Ausrüstung nichts vergessen haben. "Neben dem Klettergurt und einem Helm sind vor allem auch die Schuhe das Kriterium. Es gibt unterschiedliche Härtegrade, die Schuhe sollten nicht zu groß und nicht zu klein sein." Der Klettergurt selbst müsse jedenfalls über dem Hüftknochen sitzen, "damit er nicht verrutscht." Beim Helm gehe es vor allem darum, die verschiedenen Modelle hinsichtlich Leichtigkeit, Belüftung und Stabilität zu prüfen. Generell rät Gigasport-Experte Wakonig, "zu Beginn einmal in einer Kletterhalle zu üben und sich dann langsam ins Gebirge zu wagen." Für Klettersteige benötige man dann ohnehin noch ein Klettersteigset, Handschuhe und Magnesium für die Haftung. Wer das alles befolgt, mit dem geht es heuer mit Sicherheit aufwärts!

