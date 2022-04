So groß der Hunger und die Vorfreude auf das heiß ersehnte Weihfleisch am Karsamstag jedes Mal sind, spätestens nach der dritten Osterjause stellt man(n) – und meist Hausfrau – sich die Frage: Noch so viel Fleisch und nur mehr so wenig Lust darauf, wohin jetzt mit all der Wurst, Zunge und dem Geselchtem? Wir liefern ein paar schnelle Restlverwertungsrezepte.

SERVICE. Wer kennt das nicht? Die Feiertage sind vorbei und beim Öffnen des Kühlschranks fällt einem das Osterfleisch gefühlt noch immer kiloweise entgegen. Wegwerfen ist definitiv keine Option, zu wertvoll sind unsere Nahrungsmittel, einfrieren ist aufgrund der Größe des Gefrierfachs vielleicht nur bedingt möglich, was also dann?

Wir haben hier drei Rezepte für die schnelle und ressourcenschonende Zubereitung des Restlessens zusammengetragen.

Schinkenfleckerl gehen entweder ganz schnell einfach in der Pfanne oder aber etwas aufwendiger überbacken im Rohr.

Foto: RegionalMedien

hochgeladen von WOCHE Kärnten

Überbackene Schinkenfleckerl

Ein Klassiker, die in jeder österreichischen Küche aus dem Effeff beherrscht werden sollte. Falls nicht, helfen wir hier gern auf die Sprünge:

Dazu wird eine Packung Nudeln - idealerweise Fleckerl, es gehen aber auch andere kleine Nudelvarianten – gekocht. Währenddessen Zwiebel mit Petersil und dem klein geschnittenen Fleisch anrösten. Das alles mit den gekochten Nudeln vermengen, einen Becher Sauerrahm beigeben. Dann kommt noch ein Dotter – Schnee extra schlagen – hinzu, abgeschmeckt wird mit Salz, etwas Pfeffer und Muskatnuss. Ganz am Ende wird noch der Schnee untergehoben. Die Masse wird in eine mit Butter und Brösel bedeckte Auflaufform gefüllt und im Rohr bei ca. 180° Ober-und Unterhitze goldbraun gebacken, ca. 40 bis 50 Minuten.

Wer nicht ganz soviel Zeit und vielleicht größeren Hunger hat, kann auch die einfachere "Pfannenvariante" wählen und die gekochten Nudeln einfach zu Zwiebel, Petersil und geröstetem Fleisch beifügen, würzen und fertig!

... und dann auf dem Teller.

Foto: Löscher

hochgeladen von Thomas Löscher

Tiroler Gröstl

à la Regionaut Thomas Löscher

Das Tiroler Gröstl besteht normalerweise aus gekochten Kartoffeln und in Stücken geschnittenem Rind- oder Schweinefleisch (Schulter oder Schopf), das gemeinsam mit gehackter Zwiebel in Butterschmalz in einer Pfanne angeröstet wird. In unserem Fall wird einfach alles verarbeitet, was vom Osterfleisch noch übrig ist beziehungsweise mengenmäßig angepasst an die Anzahl der Esser:innen gebraucht wird. Gewürzt wird mit Salz, Pfeffer, Majoran, Kümmel und Petersilie. Das Gröstl wird oft mit Spiegelei serviert oder gleich damit vermengt. Der Individualität sind dabei keine Grenzen gesetzt.

Quiche Lorraine

Alle Liebhaber:innen der französischen Küche können das Weihfleisch auch sehr gut für die Zubereitung einer Quiche Lorraine verwenden. Dazu entweder selbst einen Mürbteig herstellen oder im Geschäft fertig kaufen und eine runde, niedrige Kuchen/Tarteform damit auslegen.

Für die Fülle einen mittelgroßen Lauch fein schneiden und kurz anschwitzen. Klein geschnittenes Fleisch beigeben und anrösten. Diese Mischung in einer Schüssel mit 250g Schlagobers, Gratinkäse oder anderem Käse vermischen und mit Salz, Pfeffer und etwas Muskatnuss verfeinern. Die Masse auf den Teigboden - davor mit einer Gabel Löcher einstechen – schütten und ab ins Rohr. Die Quiche ca. 30 bis 40 Minuten bei 180° Ober- und Unterhitze backen. Bon Appetit!

Regionautin Katrin Ebetshuber hat uns dieses Rezept geliefert – allerdings fleischlos:

Leckerer Zwiebelkuchen für die ganze Familie

Und wenn dann das Weihfleisch für heuer Geschichte ist, interessiert dich vielleicht das:

Gesundes Essen unterstützt unser Immunsystem