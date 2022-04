Die KAGes als größtes Gesundheitsunternehmen der Steiermark mit Einrichtungen in allen Regionen des Landes bietet ein breites Spektrum an möglichen Betätigungsfeldern – von der hochspezialisierten Universitätsklinik bis zu kleinen Krankenhäusern der Basisversorgung und Pflegezentren.

Flexible Arbeitszeitmodelle ermöglichen es Arbeit, Familie und eigenen Interessen gut zu vereinbaren. Auch gibt es zahlreiche Weiterentwicklungsmöglichkeiten.

"Menschen helfen Menschen": Dieser Leitsatz gilt für die KAGes mehr denn je, denn die Patientinnen und Patienten stehen im Fokus. Solides Wissen mit moderner Technik zu verbinden und dabei den Menschen wertschätzend zu begegnen, ist das was die tägliche Arbeit in der Pflege ausmacht. Das ist keine leichte, aber in jedem Fall eine spannende und erfüllende Aufgabe.

Die Mitwirkung an diagnostischen und therapeutischen Maßnahmen sowie das Erkennen von Notfällen zählen zu deinen Aufgaben.

Foto: KAGes.Fischer

hochgeladen von Christine Seisenbacher

Wieso ist ein Pflegeberuf die richtige Wahl?

Ein Pflegeberuf ist vielseitig: Von der Intensivstation über die Kinderkrankenpflege bis hin zur stationären Langzeitpflege reicht das Spektrum. Im Zuge deiner Ausbildung kannst du in verschiedenen Bereiche schnuppern, um das Arbeitsumfeld zu wählen, das am besten zu dir passt.

Von der Intensivstation über die Kinderkrankenpflege bis hin zur stationären Langzeitpflege reicht das Spektrum. Im Zuge deiner Ausbildung kannst du in verschiedenen Bereiche schnuppern, um das Arbeitsumfeld zu wählen, das am besten zu dir passt. Gut ausgebildete Pflegekräfte werden am Arbeitsmarkt immer gesucht – sowohl in Krisenzeiten als auch in Zukunft. In zahlreichen Weiterbildungen kannst du dein Wissen vertiefen.

werden am Arbeitsmarkt immer – sowohl in Krisenzeiten als auch in Zukunft. In zahlreichen Weiterbildungen kannst du dein Wissen vertiefen. Beginnend beim Messen der medizinischen Basisdaten, wie Puls, Blutdruck etc. bis hin zum Setzen von Kathetern: Der Pflege werden wichtige, medizinische Aufgaben anvertraut. Das heißt, dass du auch einiges an medizinischem Fachwissen haben musst.

Das heißt, dass du auch einiges an medizinischem Fachwissen haben musst. Sämtliche Pflegeausbildungen an den Schulen für Gesundheits- und Krankenpflege des Landes Steiermark sind kostenfrei. Bei den Ausbildungen bist du zudem vollversichert und bekommst ein monatliches Taschengeld.

Du stellst den Pflegebedarf fest, führst und kontrollierst die Pflege und gibst Anleitungen für den Patienten und seine Angehörigen.

Foto: KAGes.Fischer

hochgeladen von Christine Seisenbacher

Karriere in der Pflege

Wer in der Pflege arbeitet, verfügt über pflegerisches und medizinisches Know-how, trägt Verantwortung und trifft Entscheidungen. Zur Sicherstellung einer professionellen Pflege arbeiten Pflegekräfte mit unterschiedlichen Ausbildungen und Qualifikationen auf Augenhöhe in einem multiprofessionellen Team mit Ärzten und Therapeuten. Du arbeitest aktiv an der Weiterentwicklung der Pflegepraxis und Pflegequalität mit und bist erster Ansprechpartner für Patienten und Angehörige.

Du arbeitest im Team und unterstützt Ärzte bei der Behandlung.

Foto: M. Kanizaj

hochgeladen von Christine Seisenbacher

Schulformen und Ausbildung

Für die Berufe "Pflegeassistenz" und "Pflegefachassistenz" bieten die Schulen für Gesundheits- und Krankenpflege des Landes Steiermark kostenfreie Ausbildungen an 13 steirischen Standorten:

Bad Radkersburg

Fehring (Schloß Stein)

Frohnleiten

Gröbming

Hartberg

Krieglach

Leoben

Maria Lankowitz

St. Peter am Kammersberg (Schloss Feistritz)

Stolzalpe

Weiz

Graz (zwei Standorte)

Die Versorgung und direkte Betreuung von Patient:innen steht dabei im Mittelpunkt.

Foto: KAGes.Fischer

hochgeladen von Christine Seisenbacher

Schülerinnen und Schülern stehen nach der achten Schulstufe zwei neue Ausbildungswege offen:

• 5-jährige Schulform mit Matura und Abschluss als Pflegefachassistenz:

Seit dem Schuljahr 2020/21 ist es möglich, an der Höheren Lehranstalt für Sozialbetreuung und Pflege (HLSP) in Graz die Matura und gleichzeitig die Ausbildung als Pflegefachassistenz zu absolvieren.

• Fachschule und Abschluss als Pflegeassistenz:

An vier Schulen in der Steiermark kann die Ausbildungspflicht beendet und die Ausbildung zur Pflegeassistenz abgeschlossen werden.

Der Ausbildungsstart ist vom Schulstandort abhängig. Eine Anmeldung ist jederzeit möglich.

Weitere Infos unter www.kages.at/beruf-karriere/pflege-in-der-kages