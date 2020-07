Wechsel in der Fachgruppe Werbung und Marktkommunikation

Die Fachgruppe Werbung und Marktkommunikation wählte in ihrer letzten Sitzung den Grazer Thomas Zenz zum Landesinnungsmeister. Dieser betonte in seiner Antrittsrede: „Ich freue mich sehr, dass ich mit meinem Team das Vertrauen der Unternehmer gewinnen konnte und unsere Arbeit der letzten Jahre wertgeschätzt wurde." Gleichzeitig bedankte er sich bei seinem Vorgänger Edgar Schnedl. Mit Thomas Zenz stellt der Wirtschaftsbund einen erfahrenen Unternehmer an die Spitze der Fachorganisation, in der er auch schon in den letzten Jahren sein Engagement unter Beweis gestellt hat.