Bahn und Stadt im Mega-Streit

Gemeinde klagt über ÖBB: "Gesetzeswidrig!" Die Bahn kontert: "Stadt war eingebunden - alles korrekt."

EBREICHSDORF (fs). "Wenn die von der Bahn glauben, wir lassen uns überrollen, dann haben sie sich getäuscht!", gibt sich Stadtrat Harald Kuchwalek kämpferisch. Er ist der Ansicht, die Bahnhofsverlegung auf die grüne Wiese bringt für 75 Prozent der Ebreichsdorfer und Weigelsdorfer Nachteile. Sie brauchen in Zukunft länger zum Bahnhof. "Also nix mit kürzeren Reisezeiten!" Ärger erregt auch eine ÖBB-Broschüre. Kuchwalek dazu: "Das versprochene dichtere Zugangebot ist uns nicht bestätigt worden. Jetzt davon zu schreiben ist unseriös!" Für Kopfschütteln sorgen die Themen WC Anlagen und die Wartung der Lifte beim neuen Bahnhof. Der Stadtrat: "Sie werben mit zwei Liften zu den Bahnsteigen und barrierefreien WCs. Die Toiletten bezahlt die Gemeinde ebenso wie die Wartung der Lifte!" Laut Kuchwalek haben sich die ÖBB geweigert, ebenerdige Zugänge zu den Bahnsteigen zu schaffen. "Für die Planung der P&R-Anlage haben sie einen Vertrag vorgelegt, den unser Rechtsberater als Knebelvertrag bezeichnet!" Seiner Meinung nach "Müsste es in Zukunft für die Bahnkunden besser und nicht schlechter werden." Und er beklagt: "Es ist für uns schwer in den ÖBB Abteilungen die tatsächlichen Entscheider zu finden!"

Landesweit so geregelt



Die BEZIRKSBLÄTTER konfrontierten den ÖBB-Pressesprecher Christopher Seif mit den Vorwürfen. Dieser kontert: "Zum Vorwurf die Verlegung des Bahnhofs bringt Nachteile: Die Trassenentscheidung für die Lage des neuen Bahnhofs zwischen Ebreichsdorf und Unterwaltersdorf wurde unter Einbindung der Gemeinde getroffen – dies auch deshalb, weil sich der neue Bahnhof im Stadtentwicklungsgebiet befindet und man hier seitens Gemeinde Chancen auf eine positive Entwicklung des Zusammenwachsens der beiden Orte sieht." Warum muss die Gemeinde WCs und Lift-Wartung bezahlen? "Nach langen Verhandlungen kam man zur Einigung, dass die WC-Anlage auf ÖBB-Kosten errichtet wird, aber die Gemeinde die Erhaltung und Wartung übernimmt. Dies ist NÖ-weit einheitlich geregelt."

Zu den ebenen Zugängen meint Seif: "Eine gesetzeswidrige Weigerung, ebene Zugänge zu schaffen, gab es nicht. Nachdem sich der neue Bahnhof in Hochlage befindet, ist ein ebener Zugang zum Bahnsteig nicht möglich. Zudem ist es gesetzlich verboten, dass Fahrgäste zum Erreichen von Bahnsteigen Gleise überqueren, die mit Geschwindigkeiten bis zu 200 km/h befahren werden. Somit ist die barrierefreie Gestaltung mittels Liften die beste Möglichkeit, einen stufenlosen Zugang zum Zug zu ermöglichen."

Und weiter: "Die Errichtung einer Park&Ride-Anlage ist als Gemeinschaftsprojekt zwischen Ländern, Gemeinden und ÖBB zu verstehen. Wir halten uns dabei an die geltenden Richtlinien.

Derzeit ist für die Anlage Ebreichsdorf ein Planungs- und Ausführungsvertrag in Erstellung. Es handelt sich hierbei um Musterverträge, die österreichweit in gleicher Weise gehandhabt werden."