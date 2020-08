Ebreichsdorf: Einbrecher ohne Diebesgut auf Flucht

EBREICHSDORF. In Ebreichsdorf scheiterten Einbrecher an der Hintertür eines Geschäftes in der Wiener Neustädter Straße. Dabei versuchten die unbekannten Täter offensichtlich mehrere Male erfolglos mit Werkzeug die Türe aufzuzwängen. Daraufhin ergriffen die Einbrecher ohne Diebesgut die Flucht. Die Fahndung nach ihnen läuft. Wenn Sie zweckdienliche Hinweise haben, wenden Sie sich bitte an die Polizeiinspektion Ebreichsdorf unter der Telefonnummer 059 133 3305.