BADEN. Das diesjährige "Festival La Gacilly-Baden Photo" konnte coronabedingt nicht wie üblich am 01. Juni, sondern erst später eröffnet werden, aber dafür wurde der Endtermin entsprechend verlängert. Das Fotofestival hat am 14. Juli, dem französischen Nationalfeiertag, begonnen und endet am 26. Oktober 2020, dem österreichischen Nationalfeiertag.

Alle Ausstellungen, die 2019 im französischen La Gacilly zu sehen waren, werden wieder in den Parks, Gärten und Straßen von Baden präsentiert. Ausgehend vom Besucherzentrum am Brusattiplatz erstreckt sich das Festival über 7 Kilometer Länge, aufgeteilt in eine Garten-Runde und eine Stadt-Runde. Integriert in den öffentlichen Raum sind in etwa 2.000 Fotografien zu sehen, manche bis zu 280 Quadratmeter groß.

Diese Bilddoku zeigt einige Exponate, die mich bei meiner Badener La Gacilly-Besichtigungsrunde besonders beeindruckt und berührt haben. Speziell auch für alle interessierten Leserinnen und Leser, denen es dieses Jahr nicht möglich ist, nach Baden zum La Gacilly-Fotofestival zu kommen und sich diese einmalige Outdoor-Ausstellung direkt anzusehen, hoffe ich, mit meinen Aufnahmen davon einen kleinen Einblick übermitteln zu können.

Im ersten Teil starten wir vom Brusattiplatz, wo die Fotokunstwerke von Maia Flore zu bewundern sind, und spazieren anschließend zum Kurmittelhaus, wo man u.a. die eindrucksvollen Arbeiten von Elena Tschernischowa und Danila Tkachenko betrachten kann. Im zweiten Teil geht es zu den Ausstellungen im Gutenbrunner Park und darauffolgend im dritten Teil in den Doblhoffpark.

Viel Vergnügen und liebe Grüße Silvia