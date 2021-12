EBREICHSDORF. Da hat der Ebreichsdorfer Bürgermeister noch vor dem Weihnachtsabend große Augen gemacht, als die Volkschüler der 4. Klasse in Ebreichsdorf zu Besuch kamen und ihm dankten.

Die liebe Marie Kruckenfellner hat im Namen ihrer Klasse handschriftlich einen Brief an den Herrn Bürgermeister geschickt und ein "Ansuchen" für Vorhänge in ihrer Klasse gestellt. Dieses hat sie auch hervorragend begründet. Denn nachdem die Klassen der Volkschule Ebreichsdorf mit Smart Boards ausgestattet wurden, stand die Sonne in der 4b zu gewissen Tageszeiten ungünstig. Die Innenraumausstatterin hat bereits Maß genommen und die Beschattung wird in Kürze folgen.

Am 20. Dezember haben die Kinder einen Spaziergang zum Rathaus unternommen. Die Schülerinnen und Schüler ließen es sich nicht nehmen bei Bürgermeister Wolfgang Kocevar vorbeizuschauen und ihm als Dank für sein schnelles Reagieren ein vorweihnachtliches selbstgebasteltes Geschenk zu überreichen.

"Was für eine schöne Überraschung! Ich bedanke mich bei der 4b ganz herzlich für diese Aufmerksamkeit Ich freue mich sehr, wenn die Kinder zufrieden sind und eine ideale Umgebung zum Lernen haben.", sagte Bürgermeister Kocevar und wünschte den schon vor Vorfreude aufgeregten SchülerInnen wunderschöne Feiertage mit ihren Familien.