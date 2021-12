Es wurde fleißig geimpft in der Impfstraße im Don Bosco Gymnasium Unterwaltersdorf

EBREICHSDORF. An die 600 Personen haben vergangenes Wochenende das Angebot der Impfstraße im Don Bosco Gymnasium Unterwaltersdorf in Anspruch genommen. Somit konnten vorige Woche zusammen mit dem Impfbus am Montag über 1000 Impfungen in Ebreichsdorf zusätzlich zu den fixen Impfstandorten bei den niedergelassenen Ärzten verabreicht werden.

Der Ortschef Wolfgang Kocevar bedankt sich besonders bei LR Ulrike Königsberger-Ludwig für die Unterstützung, bei Notruf NÖ und dem Arbeiter Samariterbund und den Mitarbeitern aus dem Rathaus und Bauhof für die Hilfe bei der Vorbereitung und die professionelle Umsetzung und bei allen freiwilligen Helfern. Einen speziellen Dank möchte er Frau Dir. Beatrix Dillman und Pater Hans Randa für die Verfügungstellung der Turnhalle Unterwaltersdorf aussprechen.

"Ich freue mich, dass so viele Personen die Impfmöglichkeit in unserer Stadt angenommen haben und wir so einen wichtigen Beitrag zur Eindämmung der Pandemie leisten können. Wir werden uns weiterhin bemühen das Impfangebot hoch zu halten.“, so Bürgermeister Kocevar.

Die nächste Möglichkeit sich den 1.,2. oder 3. Stich zu holen, bietet Ebreichsdorf am 06.01.2022, wo abermals der Impfbus von 10-13 Uhr vor dem Rathaus Halt macht.