Christoph Semotan erfüllt Wohnträume, kennt die Trends bei Holz und die Probleme am Holzmarkt.

UNTERWALTERSDORF. Qualität, persönliche Beratung und individuelle Lösungen sind die Vorteile von Möbeln vom Tischler. Christoph Semotan ist Möbeltischler und führt den Familienbetrieb. Er hält fest:



"Wir bauen Möbel nach den Wünschen unserer Kunden: Holz, Größe, Optik und Funktion wird genau besprochen."

Bett: Eiche Vintage mit Schminktisch

Bitte warten am Holzmarkt

Semotan kennt die Situation am Holzmarkt, die schon seit zwei Jahren schwierig ist. Die Preise steigen stark und die Verfügbarkeit sinkt:



"Eine Kalkulation hat heutzutage in drei Wochen keine Gültigkeit mehr. Es ist zwar jedes Holz erhältlich, aber Wartezeiten müssen eingerechnet werden."

Der österreichische Markt bietet nicht genügend Holz aus der Region, darum wird auch viel Holz aus Osteuropa, wie Ukraine und Russland angeboten.

Holz ist ein besonderer Werkstoff schwärmt Semotan:



"Holz ist ein Naturwerkstoff, der nachwächst, man tut der Umwelt nichts Schlechtes. Das Muster vom Holz ist individuell, jedes Stück schaut anders aus, wir bauen Unikate."

Mitarbeiter Michael und Alexander kennen die Vorzüge jedes Holzes.

Aktuell sind Eiche und Zirbe Trendhölzer. Die Eiche bietet unterschiedliche Optiken, wie weiß gekalkt. Die Zirbe kommt aus dem Alpenraum und wird gerne in Schlafzimmern verwendet, da sie den Herzrhythmus in der Nacht reduzieren soll und damit ein gesundes Schlafklima erzeugt. Auch Nuss, Birke, Erle und Buche werden gerne verwendet.

Semotan liebt die Vielfalt und hat selbst kein Lieblingsholz. Auch für seine Mitarbeiter, besonders seinen Lehrling, ist es wichtig unterschiedliche Holzarten zu bearbeiten:



"Der Lehrling muss auch anderes sehen, bearbeiten und die Eigenschaften des Holzes kennen, jede Holzart ist anders."

Der Vorteil von Möbeln vom Tischler liegen in der individuellen Beratung und des Einzelstücks. Der Tischler hilft Fehler zu vermeiden, es geht oft um reibungslose Abläufe, Funktion und Optik müssen passen.

Semotan weiß, das Gespräch ist sehr wichtig, er braucht ein gutes Gefühl für Menschen, damit die Möbel auch den Bedürfnissen entsprechen.

In der Tischlerei Semotan wird alles was mit Möbel zu tun hat gebaut: Küche, Schlafzimmer, Schränke, Kinderzimmer, Vorzimmer, auch Büroeinrichtungen und sogar schon eine Kirche wurde ausgestattet.

Auch für seine Mitarbeiter hat er gerne Abwechslung und will nicht nur Küchen bauen, sondern auch mal ein Kinderzimmer,



"das ist gut für Geist und Körper, wir machen keine Fließbandarbeit."

Seine Erfahrung in der Coronakrise:



"Es war spürbar, dass Menschen ihr Zuhause verschönern wollen. Vor allem merkten viele im Homeoffice, dass ein Schreibtisch oder ein Raum um in Ruhe zu telefonieren fehlt. Wenn zwei Erwachsene und die Kinder am Küchentisch nebeneinander arbeiten, kann es eng werden. Viele Häuser sind zu klein gebaut.

