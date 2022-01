Rotes Kreuz stellt Kleiderspenden-Service um

OBERWALTERSDORF/BEZIRK. In Sammel-Containern, wie beispielsweise jenem unmittelbar vor der Rot-Kreuz-Dienststelle in Oberwaltersdorf, konnten bislang Kleider- und Schuh für den Wiederverkauf im Henry Laden des Roten Kreuzes abgegeben werden. Feinsäuberlich vorsortiert werden die Spenden in der Rot Kreuz Dienststelle Oberwaltersdorf von Christine Marx – „in tragbare Bekleidung und Schuhe aller Art für Damen, Herrn und Kinder“, erzählt sie und zeigt auf zwei prall gefüllte Eisenkörbe in der Größe einer Euro-Palette. Viele Schätze hat sie bereits aus dem Spendencontainer auf der anderen Seite des Garagentors gefischt oder persönlich übernommen. „Zum Beispiel von einer älteren Dame aus Fontana, die ihre Kleider früher dem Hilde-Wagener Künstlerheim in Baden überließ und sie jetzt zu uns bringt“, so Christine Marx. „In den Containern fanden sich – bedingt durch das anonyme Abgabesystem – jedoch leider auch oft Sperrmüll oder andere Müllreste, die die Spenden allesamt auch unbrauchbar machen können“, bedauern RK-Bezirksstellen-Geschäftsführer Manfred Lang und Bezirksstellen-Obmann-Stv. Corina Kornherr.

Der Landesverband NÖ des Roten Kreuzes entschied daher gemeinsam mit ihren Dienststellen das Sammelsystem umzustellen und die Spenden ab sofort persönlich entgegenzunehmen. „Abgegeben werden können Altkleider etc. in Oberwaltersdorf jeden Freitag von 16.00 bis 18.00 Uhr in der Dienstelle in der Sicherheitszentrale“, so Bürgermeisterin Natascha Matousek, Dienststellenleiter Franz Marx und GGR Berndt Gössinger. Die Ortschefin nimmt die Gelegenheit, um aufzuzeigen, „wie wichtig auch in diesem Fall ein gut ausgerolltes Netzwerk an RK-Dienststellen samt erfolgter Standortsicherung in Oberwaltersdorf ist.

Henry Laden Baden: Wassergasse 32, 2500 Baden. Öffnungszeiten Mo – Fr 9-18 Uhr, Sa 9 bis 13 Uhr

Haus der Menschlichkeit: Wiener Straße 68a, Second Hand Laden und 1x im Monat Flohmarkt (abhängig von Covid-19 Maßnahmen) Abgabe von wiederverwertbarer Kleidung und Schuhe: Montag bis Freitag von 8-18 Uhr.

Im Bild GGR Berndt Gössinger als Mitglied der Bezirksstellenleitung, RK-Bezirksstellen-Obmann Stv. Corina Kornherr, Bezirksstellen-Geschäftsführer Manfred Lang, Bürgermeisterin Natascha Matousek und RK-Oberwaltersdorf Dienststellenleiter Franz Marx.