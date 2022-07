Anlässlich der Wassergebührenerhöhung in Ebreichsdorf haben wir das Thema im Steinfeld näher beleuchtet.

"Bei fünf Euro für einen halben Liter Bier habe ich noch nicht gehört, dass sich jemand beschwert!"

Franz Gartner

REGION. Die Wassergebühr legt jede Gemeinde selbst fest. Dabei setzt das Finanzausgleichsgesetz eher vage Grenzen. Demnach darf der jährliche Ertrag aus der Wassergebühr nicht höher sein als jene Summe, die der Erhalt und Betrieb der Wasserversorgung samt Tilgung und Verzinsung der Errichtungskosten innerhalb von zwei Jahren kostet.

Große Preisunterschiede

Verschiedene Verrechnungsmethoden erschweren die Vergleichbarkeit. Das bestätigt auch Franz Gartner. Er ist seit 20 Jahren Obmann des Wasserleitungsverbandes der Triestingtal - und Südbahngemeinden (WLV). Der WLV ist einer der größten Wasserversorger Österreichs.

Wasserversorgung kostet

"Wasser ist gerade DAS Thema! Das geht von Überschwemmungen bis zur Frage: 'Gibt es genug?'", sagt Franz Gartner. Der Verband versorgt 29 Verbandsgemeinden von der Quelle bis zum Endverbraucher. Hier zahlt man seit heuer 1,50 Euro (Alle Angaben netto plus 10% Steuer) für 1000 Liter Trinkwasser. Im Steinfeld sind Schönau an der Triesting, Blumau-Neurißhof, Günselsdorf, Teesdorf, Oberwaltersdorf, Tattendorf und Trumau Verbandsgemeinden. Trotz Gebührenerhöhung schreibt der WLV - auch aufgrund der gestiegenen Energiekosten - derzeit rote Zahlen und muss bereits auf Rücklagen zurückgreifen.

Aufregung um Erhöhung

In sieben Vertragsgemeinden erfolgt die Wasserlieferung durch den WLV bis an die Gemeindegrenzen, die Verteilung des Wassers obliegt den Gemeinden selbst. Das ist z.B. in Ebreichsdorf der Fall. Die Gemeinde hat die Gebühren mit 1. Juli auf 1,95 Euro erhöht. Die Oppositionsparteien Volkspartei, NEOS und Bürgerliste stimmten dagegen. Mangelnde Solidarität mit der Bevölkerung in Zeiten steigender Energiepreise und der allgemeinen Teuerung lautete der Vorwurf. Die Mehrkosten für Wasser bleiben mit rund 5,00 Euro pro Monat für den Durchschnittshaushalt (4 Personen) allerdings überschaubar.

Sturm im Wasserglas?

Die Aufregung um die Gebührenerhöhung in Ebreichsdorf sieht Franz Gartner eher von der humorvollen Seite: "Die Leute regen sich auf, wenn 1000 Liter hochwertiges Trinkwasser rund zwei Euro kosten, aber dass sich jemand fünf Euro für eine Halbe Bier beschwert, das habe ich noch nicht gehört!" Wenig Aufregung gibt es auch in Mitterndorf an der Fischa, wo das Wasser laut Bürgermeister Thomas Jechne bereits seit Jahren 2,20 Euro kostet. Etwas günstiger ist Leitungswasser in Seibersdorf (1,60 Euro). Das günstigste Wasser im Steinfeld gibt es übrigens in Pottendorf. Dank der zwei gemeindeeigenen Brunnen kostet ein Kubikmeter hier 0,97 Euro. Ein dritter Brunnen ist laut Thomas Sabbata-Valteiner bereits geplant.

