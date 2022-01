Verkehrsunfall in Unterwaltersdorf – Bezirk Baden

EBREICHSDORF. (Bericht: Polizeimeldung)

Ein 43-Jähriger aus dem Bezirk Baden überquerte am 28. Jänner 2022, gegen 06.25 Uhr, die B 60 am Hauptplatz im Ortsgebiet von Unterwaltersdorf und sei von einem Pkw erfasst worden, der von einer 52-Jährigen aus dem Bezirk Bruck/Leitha gelenkt wurde. Der Fußgänger prallte gegen das Fahrzeug und wurde anschließend auf die Fahrbahn geschleudert. Er wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades mit dem Notarzthubschrauber in das Landesklinikum Wr. Neustadt geflogen.