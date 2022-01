BEZIRK. (Berichte der Bezirks Feuerwehren) Nach den zahlreichen Sturmeinsätzen mussten die Feuerwehren unseres Bezirks vielen Fahrzeugen helfen, die mit den winterlichen Straßenverhältnissen Probleme hatten und im Straßengraben landeten.

Die FF Schönau an der Triesting berichtet: Aufgrund des heftigen Schneefalles mussten auch wir am Donnerstag, den 20. Januar 2022 gegen 18:15 Uhr ausrücken. Aus bisher unbekannter Ursache kam ein Lenker mit seinem PKW auf der Landesstraße B17 zwischen Schönau/Triesting und Sollenau (Fahrtrichtung Sollenau / Höhe Motel Verde) von der Fahrbahn ab und prallte seitlich gegen einen Zaun. Verletzt wurde zum Glück niemand.

Nach den Absicherungs- und Ausleuchtungsarbeiten wurde das Unfallfahrzeug mittels der Seilwinde unseres HLFA-3 geborgen und aus dem Gefahrenbereich verbracht.

Die FF Landegg berichtet: Am 21. 1. 2022 kurz vor 15:30 bemerkte unser stellvertrender Kommandant und ein weiterer Kamerad der FF Landegg, ein im Schnee hängengebliebenes Fahrzeug. Kurzerhand entschieden Sie Hilfe zu leisten und rückten mit dem Rüstlöschfahrzeug [RLF-A] und 3 weiteren Kameraden aus.

Mittels Seilwinde wurde das Fahrzeug aus der misslichen Lage befreit. Um eventuellen Schäden am Fahrzeug vorzubeugen, wurde der Schnee teilweise weggeschaufelt.

Am Abend um 17:22 wurden wir von der Bezirksalarmzentrale zu einer Fahrzeugbergung alarmiert. Erneut blieb ein Fahrzeug an ungefähr der selben Stelle hängen. Wie bereits beim vorhergehenden Einsatz wurde das Fahrzeug mittels Seilwinde des Rüstlöschfahrzeugs [RLF-A] befreit. Währenddessen sicherte das Löschfahrzeug [LFA-W] die Einsatzstelle ab.





Foto: FF Deutsch-Brodersdorf

hochgeladen von Mirjam Preineder

Die FF Deutsch-Brodersdorf wurden zweimal alarmiert. Der erste Einsatz war ein T1 (Fahrzeugbergung, LKW) dieser ereignete sich Richtung Unterwaltersdorf, Zufahrt Eisteich. Der zweite war ebenso ein T1 (Fahrzeugbergung, PKW) diesmal Richtung Seibersdorf. Bei beiden Unfällen wurde niemand verletzt.

Die FF Teesdorf berichtet von zwei Einsätzen: In den Morgenstunden des 21. Jänners 2022 wurden wir zu einem Verkehrsunfall zwischen Teesdorf und Neurißhof gerufen. Ein Fahrzeug war von der Fahrbahn abgekommen und überschlug sich. Beim Eintreffen am Einsatzort war die Polizei bereits vor Ort und die verunglückte Fahrerin bereits unverletzt aus dem auf dem Dach liegenden Fahrzeug geklettert. Mit wenigen Handgriffen wurde das Fahrzeug händisch wieder auf die Reifen gestellt, mit Hilfe der Seilwinde aus dem verschneiten Acker geschoben und mit einem Abschleppseil ins nahegelegene Feuerwehrhaus gebracht.

Am 21. Jänner 2022 wurden wir zur zweiten PKW Bergung an diesem Tag gerufen. Ein PKW war auf der Badenerstraße Richtung B17 von der Fahrbahn abgekommen und hing im verschneiten Straßengraben. Mit Hilfe des Seilzug und vielen Händen wurde das Fahrzeug aus dem Graben gezogen.

Ein großer Dank ergeht an die nachkommenden Fahrer, die geduldig die Bergungsarbeiten abwarteten und nicht versuchten im engen Tunnelbereich zu wenden.

Auch die FF Trumau musste ausrücken: Am Freitag, den 21.01 sorgte der Schneefall und der starke Wind für eine Totalsperre der L154 Richtung Münchendorf. Zur ersten Fahrzeugbergung mussten wir um 11:57 Uhr ausrücken. Nachdem der Wind nicht nachließ und sämtliche Landstraßen in unserem Einsatzgebiet komplett mit Schnee bedeckt waren entschied sich das Kommando auf dem Voraus, Rüst und Wechsellader Schneeketten anzulegen.

Schon bei der ersten Fahrzeugbergung auf der L154 stellte sich heraus das nicht nur ein Klein-LKW im Schnee feststeckte, sondern auch noch andere PKW. Alle samt konnten wieder auf die Straße gezogen werden und ihre Fahrt selbstständig fortsetzen.

Nach einer kurzen „Pause“ folgte um 16:07 die nächste Alarmierung. Ein Pkw kam auf der L156 Richtung Moosbrunn von der Fahrbahn ab und kam im Graben zum Stillstand. Mittels Seilwinde konnte der PKW wieder auf die Straße gezogen werden und seine Fahrt selbstständig fortsetzen.