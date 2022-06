Am Güterweg scheiden sich die Geister

Die ÖBB errichtete eine Güterwegbrücke über die neue Bahntrasse. Diese wird von der Gemeinde übernommen. >>> hier gehts zum Kommenter: Oben drüber und unten durch

EBREICHSDORF. Notwendig war der Bau der Wirtschaftswegbrücke um Landwirten die Zufahrt zu ihren Feldern zu ermöglichen. Im Gemeinderat wurde im Vorjahr die Übernahme durch die Gemeinde der Brücke - mit den Stimmen der SPÖ gegen die Stimmen der Opposition - mehrheitlich beschlossen. Wartungsarbeiten wären von der Gemeinde zu tragen gewesen. Diese hätte dafür eine Abschlagszahlung erhalten. Die Oppositionsparteien kritisierten den Alleingang der SPÖ. Aus damaliger Sicht laut Bürgertmeister Wolfgang Kocevar (SPÖ) die richtige Entscheidung.

Im Herbst 2021 wurde der Beschluss wegen Mängel an der Brücke ausgesetzt. Experten wurden hinzugezogen. Deren Empfehlung lautet, nur die oberste Fahrbahnschicht und das Geländer zu übernehmen. Von einer Komplettübernahme wurde aufgrund der unvorhersehbaren Kosten abgeraten. Ebenso wurden die Übernahmezahlungen an die Gemeinde neu berechnet und diese im Vergleich zum alten Angebot verdoppelt. Die Bedingungen für die Erhaltungspflichten, sowie die einmalige Abschlagszahlung wurden neu verhandelt.

Alle Fraktionen zufrieden

ÖVP Stadtparteiobfrau Gemeinderätin Petra Falk und Gemeinderat Bernhard Scharf (beide ÖVP): „Schön, dass hier mit den begründeten Einwänden der Oppositionsparteien doch noch eine vernünftige Lösung gefunden und ein Millionengrab verhindert werden konnte. Wir hoffen die SPÖ lernt daraus und nimmt unsere Einwände künftig ernst. Nur Miteinander können wir Ebreichsdorf positiv gestalten.“

Stadtrat Markus Gubik (FPÖ): "Gute Zusammenarbeit im Gemeinderat, über die Parteigrenzen hinweg, ist unheimlich wichtig. Das zeigen die Probleme bei der Übernahme der ÖBB Brücke ganz deutlich. Ich freue mich, dass es jetzt eine gute Lösung gibt."

Kritik an Mehrheitsbeschluss

Gemeinderat Matthias Hacker und Stadtrat Rene Weiner (beide Bürgerliste): „Die absolute Mehrheit der SPÖ hätte die Brücke übernommen. Die Gemeinde hatte mit den Verzögerungen und Problemen wirklich Glück. Somit konnte der schwere Fehler noch abgewendet werden. Wir sind immer offen für einen Dialog auf Augenhöhe, bei dem unsere Einwände gehört und ernst genommen werden.“ Gemeinderat Andreas Goldberg (NEOS): Schon in der Sitzung am 20. Mai 2021 konnten wir dem SPÖ-Antrag zur Gesamtübernahme nicht zustimmen. Wir hielten dies für ein zu großes finanzielles Risiko, mit dem auch die weiteren Generationen der Gemeinde belastet gewesen wären. Nunmehr erleben wir eine erfreuliche Wendung in dieser Causa. “

Neue Vertragsgrundlage

SPÖ Vorsitzender Stadtrat Thomas Dobousek: „Wir, als regierende Mehrheitspartei nehmen unsere Verantwortung ernst und arbeiten sachorientiert. Bei unseren intensiven Verhandlungen mit den ÖBB unter Beiziehung von Experten ist es uns erstmalig in Österreich gelungen, dass eine neue Version des Regelwerks für Verkehr und Straßenwesen zum Tragen kommt. Das Land NÖ und die ÖBB haben sich lange gegen die Anerkennung dieser neuen Variante der Richtlinie gewährt. Ein Vergleich mit der Ausgangslage 2021 ist nicht möglich. Wir werden daher im kommenden Gemeinderat den Antrag auf Änderung des Beschlusses stellen.“