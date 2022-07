REGION. Auch im Juli dürfen wir uns noch an den herrlichen, intensiv leuchtenden Blüten der Taglilien erfreuen.

Die ursprünglich aus Ostasien stammenden Taglilien wurden in Europa schon lange als Zierpflanzen für den Bauerngarten angebaut, kultiviert und züchterisch bearbeitet. Sie gehören zu den dankbarsten Blütenstauden und sind völlig zu Recht zur "Staude des Jahres 2018" ernannt worden, denn die robusten und langlebigen Pflanzen sorgen im Sommer wochenlang für strahlende Farben im Garten.

Die Gattung der Taglilien umfasst rund 20 immer- oder sommergrüne Arten, durch Züchtungen sind inzwischen weltweit über 50.000 Sorten entstanden. Eine davon ist die "Gelbrote Taglilie", deren Blütenfarbe eigentlich orange, gelb und rot ist. Die Blütenhüllblätter sind orange bis rotorange, teilweise mit roten Zonen in der Kelchmitte, der Schlund des Blütenkelchs ist gelb.

Die Gelbroten Taglilien gehören zu den pflegeleichten Gartenpflanzen, deren Blätter und Blütentriebe aus einem im Boden liegenden Rhizom austreiben. Mit der Zeit bilden sie stattliche Horste, die je nach Standort 80 bis 120 Zentimeter in der Höhe und in etwa 80 Zentimeter in der Breite erreichen. Wie bei allen Taglilien lebt auch die Einzelblüte der Gelbroten Taglilie meist nur einen Tag, aber da die Staude zahlreiche Knospen hervorbringt und sich permanent neue Blüten bilden, dauert die Blütezeit in etwa sechs Wochen zwischen Juni und Juli an.