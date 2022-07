Natur im Garten: Gartenfreuden / Teil 1

REGION. Glücklich ist, wer einen Rückzugsort hat, an dem er zwischendurch abschalten, entspannen und neue Energie tanken kann. Für viele Menschen ist das der eigene Garten.

Wohlfühloase und Kraftplatz

Für Städter sind dies oftmals Dachgärten und Balkonbegrünungen, manche finden auch im Schrebergarten ihr grünes Paradies. In den städtischen Randbezirken und im ländlichen Bereich liegt meistens die "Natur im Garten" gleich direkt vor der Haustür; für viele eine Bereicherung, denn je mehr Zeit man im heimischen Garten verbringen kann, umso positiver sind die Auswirkungen für Körper, Geist und Seele. Es ist ganz egal, wie groß der Garten ist, er ist in jedem Fall Wohlfühloase und Kraftplatz zugleich.

Gestylter oder verwilderter Naturgarten

Die einen bevorzugen einen gestylten Garten, andere wiederum mögen es eher verwildert. Mein Motto: Jeder, wie er will und kann, und alles, was glücklich und zufrieden macht. ... Übrigens, man kann auch die goldene Mitte wählen und einen gepflegten, aber doch zugleich naturbelassenen Garten haben, indem man generell auf umweltschädliche Düngemittel, Gifte und Chemie verzichtet. Schmetterlinge, Bienen & Co. werden sich dafür dankbar zeigen.

Zum Juli-Beginn möchte ich Euch an einigen meiner Gartenfreuden sowie an einigen der unterschiedlichen Eindrücke des vergangenen Juni-Monats teilhaben lassen und lade Euch zu einem virtuellen Spaziergang in unserem Garten ein.