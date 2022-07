Rückblick: Der Monat Juni aus Sicht eines Gartenliebhabers

REGION. Wie bereits in den vergangenen Jahren verlief auch dieser Juni -fast schon in gewohnter Manier- nicht ohne Wetterkapriolen. Trockenheit, Hitze, Stürme und Unwetter störten die frühsommerliche Gartenidylle und das Juni-Schönwetter-Feeling bei Mensch und Tier.

Auch Gewitter haben ihren speziellen Reiz, sofern sie keine Schäden verursachen. ... Im eigenen Garten können sehr wohl auch Stürme und Gewitter sehr interessante und eindrucksvolle Erlebnisse sein, vorausgesetzt, es bietet sich ein trockener und sicherer Unterstand, wie z.B. eine geschützte Terrasse oder eine Gartenhütte, von wo man alle Ereignisse und Himmelserscheinungen betrachten und mitverfolgen kann.

Der genaue Beobachter kann am Verhalten der Vögel und Insekten feststellen, wenn ein Gewitter unmittelbar bevorsteht. ... Zuerst lässt sich der Stieglitz nicht mehr blicken, Grünfinken und Meisen sind die nächsten, die sich zurückziehen, Amseln und Tauben bleiben länger. Bei den Insekten sind es die Schmetterlinge, die plötzlich verschwunden sind, am längsten verharren die emsigen Bienen und Hummeln bei ihren auserwählten Futterquellen. Wenn die auch weg sind, kann man sicher sein, dass das Unwetter gleich losgeht.

Zum Monatsende war uns noch eine heftige Hitzewelle beschert. ... In solchen Fällen ist der Sprung ins kühle Nass und/oder eine abkühlende Gartendusche immer wieder eine willkommene Erfrischung. Auch das Plätschern eines Spring- oder Quellbrunnens sorgt für Wohlbehagen.

Ein Garten ist in jeder Hinsicht eine Bereicherung, sei es um sich als Hobbygärtner an seinen eigenen Gemüseernten zu erfreuen, sei es um mit Freunden Pool- und/oder Grillparties zu veranstalten oder sei es nur um zu chillen, d.h. das herrliche Ambiente, die Natur und das Vogelgezwitscher in Ruhe allein zu genießen. ;-)