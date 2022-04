Unter diesem Motto sind die NEOS Ebreichsdorf trotz Wind und Wetter auf Einladung der Dorferneuerung Unterwaltersdorf (Ortsteil von Ebreichsdorf) am 9.4. losgezogen und haben achtlos weggeworfenen Müll gesammelt und entsorgt.

"Aktive Umwelt- und Klimapolitik liegt uns sehr am Herzen", betont GR Andreas Goldberg. Nach dem Einsatz der Dreckspotz App zur Analyse der Müll Hotspots in der Stadtgemeinde Ebreichsdorf sowie der Entwicklung und Durchführung eines neuen Mistkübelkonzepts durfte die Teilnahme an der traditionellen Flurreinigung nicht fehlen.

Erschreckend war, was alles an Müll in der Natur gefunden wurde. Daher neben dem Dank für die Bereitstellung des Arbeitsmaterials an Rosi Jungmeister – Leitung Dorferneuerung Unterwaltersdorf – der Apell von Goldberg zur gemeinsamen Achtsamkeit im Sinne einer sauberen Gemeinde.