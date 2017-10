08.10.2017, 19:57 Uhr

"Die Erde ist nur ein Land, und alle Menschen sind seine Bürger.

"(Bahá’u’lláh, 1817-1892)Weltweit finden am 22.Oktober 2017 Jubiläumsfeierlichkeiten statt. Die Bahá´i Gemeinde Ebreichsdorf stellt bei ihrem „Festival der Kulturen- we are one“ das Kernprinzip dieser jüngsten monotheistischen Weltreligion, die Einheit in der Vielfalt, in den Mittelpunkt und lädt alle Menschen, unabhängig ihres religiösen oder kulturellen Hintergrundes dazu ein.

Vielfältiges Programm in Unterwaltersdorf

Aus dem Programm:

Adresse:

Das Jubiläums-Fest am 22.10.17 sorgt für Nahrung für Körper, Geist und Seele undbeinhaltet u.a. Grußworte von Bürgermeister Wolfgang Kocevar, eine Grußbotschaft von Bundespräsident Alexander Van der Bellen undAusschnitte aus dem Kindermusical „Eine Welt für alle“. "Ebreichsdorf singt" präsentiert "Waves of oneness". Nach einer kulinarischen Weltreise mit Speisen aus allen Teilen der Welt, darf getanzt werden. Indische, andalusische, orientalische, österreichischeoder hawaiianische Tänze laden zum Mitmachen ein. Denn: Tanzen verbindet.Kreistanz/Linedance/Volkstanz (Leitung: Monika Juschicz)Orientalische und andalusische Tänze (Leitung: Karin Goldschald)Dance like Bollywood (Norma Dias Scholar, Bharati Rajpal)Albanischer Tanz (Ina und Hector Tahiri)Hula Tanz aus Hawaii (Leitung: Martina Hudeczek)Tanzstudio MamboramaDas detaillierte Programm entnehmen Sie:Feuerwehrscheune UnterwaltersdorfBrodersdorfer Str. 7,2442 UnterwaltersdorfDatum: Sonntag, 22.10.17, 15hEintritt freiAuch Kinder sind willkommenKontakt: office@bahai-ebreichsdorf.at oder 0699/17288551Weitere Feste in Österreich finden Sie unter: www.bahai.at







Ausstellung

Von 18.11.-28.11.2017 informiert eine Ausstellung im Rathaus Ebreichsdorf über die Geschichte der Bahá’í. Am 18.11.17 um 16 Uhr findet die offizielle Eröffnung der Ausstellung im Rahmen der 21. Badener Familientage mit einer Ansprache von Prof. Bijan Khadem-Missagh, Musik und einer Filmpräsentation, statt.Der Bahá’í-Glaube fasste vor mehr als 100 Jahren auch in Österreich Fuß. Seit Jahrzehnten finden Aktivitäten zur Förderung der Charakterbildung für Kinder und Jugendliche, Andachten oder die Badener Familientage statt. 1998 erhielt die „Bahá’í-Religionsgemeinschaft Österreich“ von der Republik Österreich die staatlich eingetragene Rechtspersönlichkeit zuerkannt.Ihre hohen moralischen Grundsätze, ihr Wirken für Versöhnung und den Abbau von Vorurteilen sowie ihre positive gemeinschaftsbildende Kraft haben den Bahai-Gemeinden internationales Ansehen gebracht. Für ihre Bemühungen um den Weltfrieden wurde die Bahai-Weltgemeinde mit dem Peace Messenger-Preis der Vereinten Nationen ausgezeichnet.