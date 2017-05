Lange Nacht der Weinkeller Reisenberg

Die Türen der Weinkeller in Reisenberg rund um die Kirche, Weinbergweg, Kellerplatz und Kellergasse werden am 4. Juni ab 16h weit aufgemacht. Bereits zum Zweiten Mal findet die lange Nacht statt.Was Sie heuer erwartet:* regions-typische Weine verkosten - unbekannte Weinkeller entdecken - Winzer persönlich kennen lernen - Weine zu ab Hof Preisen kaufen - Bauernhof Schmankerl genießen – einmalige Atmosphäre - verschiedene Anbieter in kompakter Nähe

* Folgende Winzer sind mit dabei:* Weiteres Angebot:Handwerkkunst-Keller, wo Kunstwerke aus Ton gefertigt werden.Kaffee und Kuchen von den Reisenberger Bäuerinnenund Deine Fotobox.* Gewinnspiel vor Ort.Konsumation in jedem Weinkeller = Teilnahme am Gewinnspiel. Wir verlosen insgesamt 6 Gutscheine im Wert von je EUR 50,- der vertretenen Weinbauern.Gewinn Coupon erhaltet ihr in jedem Weinkeller.