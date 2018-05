51igstes Triestintaler Volksfest

03.05.2018, 17:20 Uhr

Das Centrelax Gelände wird 5 Tage zur Vergnügungsmeile

Bier- Anstich mit Panne

Fünf Tage Halli- Galli beim 51igsten Triestingtaler Volksfest. Eröffnung war am 27. April durch BürgermeisterNach zahlreichen Ehrungen durch Bezirksstellenleiterwar es endlich so weit, das Bierfass wurde auf die Bühne gebracht, unterstützt von zahlreichen Berndorfer Gemeinderäten und einem Landtagsabgeordneten schwang Bürgermeisterden Holzhammer, einmal, zweimal, dreimal und danach noch einige male fest drauf auf den Zapfhahn. Aber der Gerstensaft wollte nicht so recht sprudeln, zumindest nicht aus dem Zapfhahn, den plötzlich spritzte es oben beim Fass raus.Egal, das 51igste Triestintaler Volksfest war eröffnet und konnten sich über ihre Ehrungen in Form von Verdienstmedaillen und Ehrenkreuzen freuen.

Riesiger Vergnügungspark und Bürgermeister einmal als Unterhalter

Neben den zahlreichen Ehrengästen wie zum Beispiel aus Schönau an der Triesting(BH-Baden), zahlreiche Vizebürgermeister, Stadt- u. Gemeinderäte, vom Roten Kreuz Präs., Vizepräsidentin Chefärztin, Bereichsgeschäftsführer, Viertelsvertreterin der Frauen, Bereichsrettungskommandant, BezirkskommandantBezirksstellenleiter Bad Vöslau, Bezirksstellenleiter Landegg-Ebenfurth, hatten entweder im Vergnügungspark wie,oder im Festzelt an der Bar, wieundihre Hetz.Das drei Mäderl- Hausund Tankstellenladytankten im Festzelt während sichundfür ihren Auftritt beim Freitagshöhepunkt der Bürgermeisterplaybackshow vorbereiteten.