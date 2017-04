26.04.2017, 17:54 Uhr

Vom Teigitschgraben bis Teheran – 35 Jahre Musikgeschichte(n)

Hit-frei und Kommerz-resistent gehen sie ihren Weg und haben viel Spaß dabei. Ihre Welt ist die Musik. Darum ist der Begriff Weltmusik auch nicht zu hoch gegriffen. Zuhause sind die Musiker zwar in der Steiermark, aber die grenzte in den wunderbaren Liedern von Aniada a Noar zum Glück immer schon an Slowenien genauso wie an Friaul, an Ungarn, Frankreich, Irland, Schweden…

35 Jahre gemeinsames Musizieren

Nach 35 Jahren gemeinsamen musizieren, erfindet sich die Steirische Kultband neu und geht mit einem virtuosen Programm nun als Trio auf Tour. Mit einem alpinen Sammelsurium an Instrumenten im Gepäck reißen sie ihr Publikum allerorts mit. Die internationalen Einflüsse ihrer Musik sind Mitbringsel von vielen Tourneen weltweit. Die Texte erzählen von den großen und kleinen Momenten des Lebens. Mit ihrem feinsinnigen Witz und nicht zuletzt mit großer Musikalität begeistern Aniada a Noar das Publikum großer Konzertsäle gleich wie die Zuhörer im Wirtshaus., durfte am Freitag die 3 Vollblutmusiker auf der Burg Neuhaus begrüßen.Es dauerte keine 3 Lieder und das Publikum klatschte, stampfte mit den Füßen und bewegte sich zu den rhythmischen Klängen der 3 Musiker. Und alsseine singende Säge erklingen ließ, da kam bei dem einen oder anderen schon Gänsehaut auf.Lustig, kritisch und frech, zum Schunkeln und Nachdenken all das bot dieser musikalische Abend auf der Burg. Das genossen die zahlreichen Gäste. Wiemitoderunddie seit 15 Jahren zu den treuen Fans zählen. Aus Felixdorf Steinmetz Meistermit Begleitung undodervom Atelier Bajadere aus Neuhaus.Zum Abschluss noch. Was bedeutet eigentlich "Anida a Noar?"Ganz einfach: Ein jeder ist ein Narr- und genau so närrisch gestaltete sich dieser musikalische Abend.