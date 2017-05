Der Herr Vito spielt Solo

04.05.2017, 21:02 Uhr

Primäre in H, Fis und Solo

Musik und Kunst

Mit eigenen Stücken sowie Liedern seiner musikalischen Inspirationen, wie David Bowie, Georg Danzer, Guns N` Roses und Leonard Cohen, startete "Der Herr Vito" am Samstag beim Kirchenwirt in Grillenberg, vor zahlreichen Gästen, sein solo Programm.Flankiert von den Bildern der beiden Malerunddie zum einen mit ihren Bildern den Menschen Freude bereiten, aktivierten und in weiterer Folge animieren wollen selbst künstlerisch tätig zu werden und zum anderen mit Farben und Materialien, Gefühle und Stimmungen wiedergeben wollen.Dazu passten die eigenen Stücke vom Herrn Vito. Und auch wenn er meint das H und Fis passen noch nicht ganz perfekt, den Zuhörern gefielen seine Gitarrenriffs. Sowohl bei den gecoverten als auch bei seinen eigenen Stücken. In diesem Sinne können alle Vito- Fans schon auf die am 14. Juli erscheinende neue CD mit dem Titel "Alles nur B-Seiten" gespannt sein.

Unter den Vito Fans wurden gesehen, sein langjähriger "El Zwa" Wegbegleitermit Familie, die Vito Mama