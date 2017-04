Dirndlball in Oberwaltersdorf

26.04.2017, 17:55 Uhr

Die SPÖ Damen rufen zum Tanz- die Männer folgten auf den Fuß

Worte des Dankes

Volles Haus im, festlich geschmückten, Eventcenter Oberwaltersdorf, beim 8ten Dirndlball der SPÖ Frauen Oberwaltersdorf.Die Obfrau, der SPÖ Frauen Oberwaltersdorf, führte die Frauenriege beim Einzug in den Ballsaal an, um die rauschende Ballnacht zu Eröffnen.Bei ihrer Eröffnungsrede dankteallen freiwilligen Helferinnen und Helfern, ohne die ein Event mit diesem Ausmass nicht zu realisieren wäre.Da waren zum einen die Frauen. Die von der Saaldeko bis hin zu den Tombolarpreisen alles organisierten und auch selbst Hand anlegten. Weiters gebührt großer Dank allen Spendern, den Gemeinderäten, der örtlichen Wirtschaft und viele privat Personen, der großartigen Tombolarpreisen. Der Gärtnerei Führnsinn für die Blumenspenden und allen fleißigen Bäckerinnen für die süßen Torten, Kuchen und Strudel.Damit die Gäste, nach dem Tanzen genug Energie tanken können, dafür sorgt, wie schon in der Vergangenheit, die Crew um den Cateringund das die Ballgäste vom Tanzen in`s schwitzen kommen, dafür garantierte, wie schon in den letzten 8 Jahren, die die Dame und die 2 Herren der

Sekt und ein Erdbeertäschchen

Mannigfaltige Garderobe und Gäste

Beim Empfang überreichte Michaela Dietmayer allen Damen ein Erdbeertäschchen und Susi Schmid lud zum Begrüßungssekt an de Foyerbar. Dort verwöhnten Veronika Sommer und Andrea Springer die Damen und Herrn mit Sekt und den süßen Versuchungen aus Torten, Kuchen und Strudelvariationen.Obwohl Dirndlball, getragen wurde von Tracht bis Kilt alles und genau so bunt waren die Gäste. Vom Landespolitiker bis hin zu Hollywoodschauspieler war alles vertreten.Als Ehrengast des heutigen Abends konnte, den 3ten Landtagspräsidenten NÖ, begrüßen. Ebenso amüsierten sich in dieser rauschenden Ballnacht die Frau Bürgermeistermit Gatten, Tochterund. Von den Gemeindevertretern waren der Vzbgm.und viele Gemeinderäte unter den Ballgästen.Mitundwar auch Hollywood vertreten die den heutigen Abend mit Schauspielerkollegen,und, verbrachten.undübten sich an diesem Abend schon fleißig im Walzertanzen für den 07.07.17, den Tag an dem aus Frau Džupinkova- Frau Merényi- wird.Gefeiert bis in den frühen Morgen haben ebenso,