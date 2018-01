Ein Ball erfindet sich neu

17.01.2018, 17:08 Uhr

Wie der Phönix aus der Asche

Der 61igste Ball der Triestingtler ÖVP, neue Location und ein bomben Erfolg. Wiebei seiner Eröffnungsrede betonte war die Entscheidung vonoder wie sie im Triestingtal auch genannt wird die "Lotte Tobisch" des Triestingtales, den traditionsreichen Triestingtaler ÖVP Ball von Pottenstein nach Enzesfeld- Lindabrunn zu verlegen eine geniale Entscheidung. War der Ball doch die letzten Jahre in Pottenstein nicht mehr so gut besucht wie es sich die Veranstalter vorgestellt haben. Aber dieses Jahr- der Triestigtaler ÖVP Ball wurde wie der Phönix neu geboren.

Enzesfeld- Lindabrunn für eine Nacht die Hauptstadt des Triestingtales

Doppelte Freude

Ein toller Abend mit einer fantastischen Mitternachtseinlage

Neugieriger Reporter

Von Freitag auf Samstag wurde Enzesfeld- Lindabrunn, zu recht, die Hauptstadt des Triestingtales. Von Hirtenberg bis Weissenbach, Altenmarkt und Furth kamen die Besucher. So zahlreich, dass es sich im Landgasthaus Lindabrunn, der Veranstaltungsstätte, im Foyer zum Ballsaal regelrecht staute. Gerammelt voll war der Veranstaltungsort und, die alle ankommenden Gäste einzeln begrüßte, kam mit dem Händeschütteln einfach nicht mehr nach. Ebenso wiedie allen Gästen ein begrüßungs Schnapserl überreicht.In seiner Eröffnungsrede bedankte sichbei alle Helfern, begrüßte die zahlreichen Ehrengäste wie,und viele mehr. Und neben dem Erfolg der Ballveranstaltung durfteauch, gemeinsam mit seinem Vize, die Auszeichnung zur kulturfreundlichsten Gemeinde im Bezirk Baden feiern.Danach waren die Jungdamen- und Herren der Tanzschule "The Ballroom" unter der Leitung vonam Zug. Eröffnungspolonaise, danach "Alles Walzer" und das Tanzparkett war gerammelt voll. Oboderund sogar die Ballmutter, legten einen schwungvollen Walzer auf`s glühende Parkett.Die Tanz- und Party Band Funtastic aus Enzesfeld Lindabrunn unterhielten unter anderem. Neben der tollen Ballband durften sich die Gäste an der Mitternachtseinlage vonerfreuen.Auch dieses mal blickte unser Reporter, natürlich ganz diskret, in das Ballhandtäschchen. Dieses mal gewährtenundeinblick in ihre Täschchen. Die beiden benötigen für eine lange Ballnacht: Lippenstift für ein entzückendes Lächeln und ein Gummiringerl um die Haare beim Tanzen zu bändigen ;-)