FF Fest Nöstach Hafnerberg

26.07.2017, 17:27 Uhr

Brautstehlen, Playbackshow und neue Uniformen

Kommandantlud wieder zum traditionellen Feuerwehrfest in Nöstach und die Nöstacher sowie Gäste aus den umliegenden Gemeinden kamen.Punkt 21.00 Uhr eröffneten diemit zünftiger Wiesenmusik das für drei Tage angesetzte Feuerwehrspektakel, mit Highlights wie der Playbackshow am Freitag, Samstag der Seniorennachmittag und am Sonntag das Frühschoppen mit einem Kindernachmittag.

20 Jahre Playbackshow

Vor 20 Jahren gab es die erste Playbackshow der Playbacktruppe von Nöstach Hafnerberg. Im Rahmen eines Sportlerfestes in Sittendorf wurden die Festgäste damals köstlich unterhalten. Heute, 20 Jahre später, gibt es kein Fest der FF Nöstach Hafnerberg ohne die Damen und Herren der Playbackgruppe.Nicht nur die künstlerische Seite durfte jubeln, auch zwei Kameraden der Florianis konnten ihre silbernen Leistungsabzeichen feiern.bedankt sich bei allen Helfern für ihren Einsatz zur Umsetzung des Festes, bei der örtlichen Wirtschaft und den Gemeindevertretern für die geleisteten Sachspenden und bei allen Gästen für ihr Kommen.Am Rande des Festes wurde die gestohlenen Brautvon ihrem frisch angetrauten Gattenmit Trauzeugen und Freunden von den Brautnappern ausgelöst. Die Hochzeit vonfand am Nachmittag auf der Burg Neuhaus statt.Die Bürgemeisterundstießen mit Kdt.auf ein schönes und erfolgreiches Fest an. Die Einnahmen werden zum Ankauf neuer Uniformen verwendet.Das genügend Bares in die Feuerwehrkassa kommt und die neuen Uniformen gesichert sind, dafür sorgen unter anderem