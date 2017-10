Oktoberfest Schönau 2017

04.10.2017, 18:31 Uhr

Bei der Gitti ist immer was los

Weiß Würst`, Stelzen, Brez`n und Bier

O`zapft is wieder in der Veranstaltungsstätte, Ortszentrum Halle, in Schönau. Die Fr. Bürgermeister,, läd zum Oktoberfest und ganz Schönau und Umgebung folgen.Im traditionellen blau/ weiß gehalten präsentiert sich die bis auf den letzten Tisch gefüllte Veranstaltungshalle.Bei "Weiß Würst`, Stelzen, Brezn und Bier" unterhalten von den Wiener Wald Musikanten, feierten die Schönauer ihr 6tes Oktoberfest. Egal ob an der Bierbar, bei den Tischen, beim Weinstandl vom Weinbau Karl oder an der Bar im Foyer, Plätze waren Mangelware. Lediglich beim Luftgewehrschießen fand sich das eine oder andere Platzerl.Feuer frei hieß es für die Fr. Bürgermeister und sie traf, immer in`s "Schwarze". Aus den Nachbargemeinden kamen die Bürgermeisterund.fühlt sich sichtlich wohl zwischen zwei gestandene Bürgermeisterkollegen.Wem`s drinnen zu laut war, der fand etwas ruhe, aber auch nur von der Musik, im freien und im Foyer.

Bar im Foyer und Traktore vor der Halle

Danke an alle Helfer



An der Bar im Foyer trafen sich alle die zu viel von Stelzen und Weiß Würsten hatten.sorgten mit gebrannten aber auch Kräuterlikören für Erleichterung.Vor der Festhalle hatten wieder Traktoroldtimer Aufstellung genommen. Füreine willkommene Abwechslung zur randvollen Veranstaltungshalle.dankte alle freiwilligen Helfer für ihren Einsatz und dankte auch alle Spendern der tollen Tombolarpreise.