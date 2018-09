19.09.2018, 17:38 Uhr

Das Paradies für Palatschinkentiger

Frühschoppen mal anders

Nach dem Patronatsfest in der wunderschönen Wallfahrtskirche in Thenneberg lud die Dorfgemeinschaft Thenneberg zum Palatschinkenheurigen im Park.Zum dritten mal findet der Heurige rund um der Kinder liebste Speise statt. Wiebetont "wir wollten etwas anderes als nur ein Frühschoppen machen. Da kam den Frauen die Idee, probieren wir es mit Palatschinken. Der beste Einfall ever- wir sind jedes Jahr bis auf den letzten Platz voll."So dreht sich der heute Tag einzig um Palatschinken. Von zuckersüß mit verschiedenen Marmeladen bis feurig scharf mit Chilli. 10 verschiedene Palatschinkenarten, ein Paradies nicht nur für meinen Enkel Felix.

Volle Teller und schwungvolle Musik

Die Palatschinkenköchinnenundhatten alle Hände voll zu tun um den Ansturm, der hungrigen Gäste, zu bewältigen. Zur schwungvollen Musik vongenossenundihre gefüllten Köstlichkeiten.liebt es etwas feuriger. Die Familienund, Fam., Fam., Fam.und Fam.unterhielten sich bei strahlendem Wetter prächtig. Und die Familienundkämpfte sich durch die Palette von Marmelade bis fleischigem eingeschlagen kreisrundem Teig.