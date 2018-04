CG Modesommer

29.04.2018, 16:18 Uhr

Mode tragbar nicht nur für Size zero Figuren

Mode mit Charme & Glamour

Mode für den Alltag und von jeder Frau tragbar präsentierte am 24.April 2018im Pfarrsaal in der Gentzgasse, in Wien. Geladen waren Stammgäste des Modehauses aber auch solche die es noch werden wollen.Seit 30 Jahren existiert das Modegeschäft nun schon in Wien Währing, seit 2013 unter der Führung vonbekanntunter dem Namen C. G. Mode Charme & Glamour.Die vier Models,, präsentierten mit viel Schwung und Eleganz Sommerkollektionen, sowie eine Modevorschau auf den Winter, von Joseph Ribkoff, Gerry Weber, Betty Barklay und Rabe.

Nach der Vorführung ludzu einem sehr ansehlichen Sekt Buffet und es wurden die ausgeschriebenen Preise verlost. Immerhin gab es als Hauptpreis ein Kleid von von Joseph Ribkoff zu gewinnen.