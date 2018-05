Chemieunfall: Angestellte atmeten giftige Dämpfe ein

06.05.2018, 11:15 Uhr

Im ersten Stock der Produktionshalle war ein Behältnis (Fassungsvermögen 1 Kubikmeter), in welchem ein flüssiges Latexgemisch aufbewahrt wird. Dieses Behältnis ist an den Innenwänden mit Plastikfolie ausgekleidet und wird durch ein Rührwerk flüssig gehalten. Aus bisher noch nicht geklärter Ursache drang das Latexgemisch aus dem Behältnis aus. Drei weibliche Mitarbeiter versuchten daraufhin die ausgetretene Flüssigkeit mit Stofflappen vom Boden aufzuwischen und erlitten dabei durch Einatmen der sich entwickelnden Dämpfe Verletzungen unbestimmten Grades und wurden mit der Rettung in das Landesklinikum Baden eingeliefert.

Eine vierte weibliche Mitarbeiterin erlitt beim Zusehen der Aufwischarbeiten ebenfalls Verletzungen durch das Einatmen der Dämpfe und wurde in das Landesklinikum Wiener Neustadt eingeliefert. Mehrere Feuerwehren aus den umliegenden Gemeinden waren im Einsatz und neutralisierten die Gefahrenquelle und belüfteten die Räumlichkeiten.