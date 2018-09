Das Licht eines guten Charakters

15.09.2018, 13:13 Uhr

Seit 4 Jahren bietet die Bahá‘i Gemeinde diesen Unterricht in Ebreichsdorf an und seither hat sich die Zahl der TeilnehmerInnen und MitarbeiterInnen, die von verschiedenen religiösen Hintergrundes kommen, kontinuierlich gesteigert.Circa 30 Kinder- und Junioren im Alter 3-15 Jahren, aber auch viele Erwachsene, kommen jeden Freitag zusammen, um sich gemeinsam Gedanken zu machen über die Entwicklung des Charakters und der Gesellschaft. Dazu gehört, sich der hohen Bestimmung des Menschen bewusst zu werden, so dass wir zu einer immer fortschreitenden Kultur beitragen können. Außerdem die Beschäftigung mit unseren Fähigkeiten und Tugenden und wie jede/r einzelne zur Besserung und dem Wohl der Gesellschaft beitragen kann. Dies äußert sich auch praktisch, indem Juniorengruppen (Alter 12-15) gemeinsam Dienstprojekte planen und in der Nachbarschaft zumsetzen.Vermittelt werden die Lehren der Religionsstifter unter dem Augenmerkt, dass Verbindende über das Trennende zu stellen und die Grundwahrheiten in allen Religionen zu vermitteln: Wichtigkeit von Gebet und Meditation, Höflichkeit, Respekt, Ehrlichkeit, Nächstenliebe, Vertrauenswürdigkeit, Geduld, Hilfsbereitschaft etc.Was der Bahá’i Glaube vertritt, ist die Notwendigkeit der Zusammenarbeit aller Menschen unabhängig ihrer Herkunft und Religion. Vermittelt werden auch die sozialen Aspekte dieser jüngsten Weltreligion, wie Gleichwertigkeit von Mann und Frau, selbständige Suche nach Wahrheit, Einklang von Wissenschaft und Religion, Ablegen von (politischen, religiösen, rassischen) Vorurteilen, Stop der Ausbeutung der Natur und dass alle Religionen aus derselben Quelle stammen, zu Liebe und Eintracht führen muss und die Herzen verbinden soll. 

Aufgrund der zahlreichen und schwerwiegenden Probleme, unter denen die Welt/Menschheit leidet (siehe auch Musical "Eine Welt für alle" ), freuen wir uns über alle, die gemeinsam an Lösungen arbeiten und diese umsetzen möchten.