Der Günselsdorfer Maibaum steht

04.05.2017, 21:07 Uhr

In Viribus unitis

Mit Maschinen- und Manneskraft wurde am Sonntag der traditionelle Maibaum bei der FF Günselsdorf aufgestellt.Es bedurfte schon einiger Anstrengung den 30 m hohen, aus dem Haselgraben stammenden Koloss, in die dafür vorgesehene Ausnehmung am Vorplatz der FF Günselsdorf zu bringen. Aber mit Hilfe der Anfeuerungen der, mehr als zahlreich erscheinen, Gäste, der Gemeindepolitiker, allen voran Bgm.mit seiner Gattin sowie des beinahe vollständigen Gemeinderates konnte der Maibaum gar nicht anders, er musste hinein in`s Loch.

Nach getaner Arbeit, entwickelte sich das heurige Maibaumaufstellen noch zu einem Volksfest. Die Mannen der FF Günselsdorf mussten sogar zusätzliche Tische und Bänke aufstellen um allen Gästen einen Sitzplatz zu geben. Ja, die Günselsdorfer wissen wann und wie sie ihrer Feuerwehr zur Seite stehen müssen. Steht doch im nächsten Jahr der Ankauf eines neuen HLF3 Fahrzeuges an. Und dafür zählt jedes verkaufte paar Würstel und jedes Getränk.Kdt. Franz Zöchling bedankte sich bei allen Gästen und freiwilligen Helfern.Die Sonne verschwand hinter dem Horizont, die Fähnchen an der Maibaumspitze flatterten im Wind und in der Feuerwehrhalle wurde fröhlich gefeiert.