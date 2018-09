19.09.2018, 17:39 Uhr

Gutes für Körper- Geist und Seele

Ein Ort zum Krafttanken



Großartige Eröffnung mit viel Prominenz

Den Leuten gutes für Körper- Geist und Seele tut, als Energetikerin, schon seit 2016. Am Samstag eröffnete sie ihr Kraftplatzl in Altenmarkt um den Menschen noch mehr Wohlgefühl fürs Gemüt und den Körper zu bieten.Einen Ort, an dem die Leute Kraft für Körper- Geist und Seele tanken können, wollteschaffen. In dem neu renovierten Haus ihres Cousins, an der Hauptstraße in Altenmarkt wurde dieser Ort gefunden.Liebevoll eingerichtet ist das Kraftplatzl, in dem Frau oder Mann, zwischen Tees, Gewürzen oder Bio- Honig, wohlduftenden Aromaöle oder Heilsteinen stöbern können.Ebenso erfreut des Besuchers Augen der ausgestellte Schmuck und Kunsthandwerke, die in reiner Handarbeit im Bezirk gefertigt werden.Zu dem reichhaltigen Angeboten im Naturspiritshop bietet Elisabeth Peley, gegen Voranmeldung, Energiearbeit, Massagen, Joga und diverse Workshops an.

Vom reichhaltigen Angebot im Naturspiritshop konnten sich bei der Eröffnungund als Vertreter der Wirtschaftüberzeugen.Ganz hin und weg vom tollen Shop warenvom Atelier ELFIRE undBei leckeren Brötchen von Dagmars Greißlerei und Getränken vom Grabner aus Weissenbach wünschten viele Gäste Elisabeth Peley alles Gute und viel Erfolg mit ihrem Kraftplatzl in Altenmarkt.