"Totale" und Plastiken aus Stahl im Bajadere

04.05.2017, 21:03 Uhr

Heinrich Walcher und Franz Panzenböck im Bajadere

Die nicht ganz geplante Gemeinschaftsaustellung von Heinrich Walcher und Franz Panzenböck eröffnete Wolfgang Kober vor zahlreichem Publikum am Samstag Abend.Nicht ganz so geplant, weil Franz Panzenböcks Ausstellung "Plastiken in Stahl" eigentlich schon am 22. April stattfinden sollte, jedoch Frau Holle verhinderte mit dicken Schneeflocken diese im Freigelände geplante Vernissage.So kam es, das der Malers, Musikers und Literaten Heinrich Walcher und der Metallbildhauers Franz Panzenböck gemeinsam ihre Werke präsentierten.

Maler, Musiker und Literat Heinrich Walcher

Metallbildhauer Franz Panzenböck

Heinrich Walcher wandert durch „die sichtbare Welt“, forscht nach Ordnungsprinzipien und lässt sie in fesselnden Gemälden zum Vorschein kommen. In den Werken manifestiert sich die subtile Verquickung von Beobachtung und Erfindung. Realistische und abstrakte Elemente haben in Walchers Bildern ihren Platz. Auf Vielfalt und auf die Dynamik des Striches achtet der Künstler besonders.In seinen Plastiken wird die Illusion der Ewigkeit, verkörpert durch glänzenden rostfreien Stahl, stets konterkariert, indem er diesen mit rostenden Eisenteilen kombiniert. So wird die Vergänglichkeit und der Zerfall als Mahnung deutlich sichtbar und „begreifbar“. Er nutzt die Thematik für Variationen von Flächen und plastischen Formen. Die Formen sind reduziert, einfach. Viele Komponenten wirken wie Teile eines Puzzles, die sich gegenseitig ergänzen und als Gesamtheit eine harmonische Einheit ergeben, wenn man die Realität der Vergänglichkeit, als Teil des Daseins akzeptiert. Besonderen Wert legt er auf die sichtbare Herausarbeitung der Oberflächenkontraste. Es stehen glänzende, spiegelnde, glatte, flächenrostigen, stumpfen und verbogenen Bereichen gegenüber.