Übergabe und Einweihung

25.09.2017, 23:34 Uhr

Ein altes Denkmal neu errichtet



Am 24. September fand die Einweihung des ' Kreuz am Wege ' in Blumau statt.In zahlreicher Anwesenheit von Bürgern aus Blumau-Neurißhof sowie der örtlichen Gemeindeführung und Funktionären wurde das von den freiwilligen Helfern des Verschönerungsvereines in vielen Arbeitsstunden nach dem originalen Vorbild wiederrrichtete Denkmal vom Obmann des Vereines Franz Pfaffinger an Bürgermeister Gernot Pauer übergeben.Anschliessend wurde das Denkmal von Pfarrer Marian Garwohl geweiht.