Wolfgang Kocevars Halbzeitbilanz

15.05.2017, 06:58 Uhr

Anlass und gleichzeitig Thema des Abends: Halbzeitbilanz. Und pünktlich um 19 Uhr war der Saal gesteckt voll. Der Bürgermeister begrüßte die rund 130 Besucher gleich mit folgender Information: „Wir sind jetzt auch noch draufgekommen, dass ich genau heute, also am 12. Mai, seit sieben Jahre Bürgermeister unserer schönen Stadt bin!“Zusammenfassend informierte Kocevar im ersten Teil über bereits Geleistetes. „Wir haben viele Projekte umgesetzt, wie zum Beispiel das Betreute Wohnen, das Junge Wohnen im City Center, unser neues Schul-Sportzentrum, den Neubau für die Freiwillige Feuerwehr in Weigelsdorf, den kostenlosen Shuttlebus für unsere Jugend, das 1. Oktoberfest und auch den 1. Stadtball.“Kocevar weiter: „Was mich besonders freut, rund 85 Prozent aller Beschlüsse im Gemeinderat werden einstimmig oder mit großer Mehrheit beschlossen!“Als einige Ziele bis zum Jahr 2020 erwähnte der Sozialdemokrat die Themen Umfahrungsstrasse und den Abschluß der Verhandlungen mit der ÖBB in Sachen Pottendorfer Linie Lärmschutz.Eine kleinen Seitenhieb in Richtung Bundespolitik konnte sich Wolfgang Kocevar nicht verkneifen: „Nur streiten bringt auch nix! Wir haben hier auch eine Rot-Schwarze Koalition und Säbelrasseln gehört leider zum politischen Alltag, wichtig ist aber der Respekt voreinander und am Ende des Tages, sollten wir – bei allen unterschiedlichen Auffassungen – noch immer miteinander reden und arbeiten können!“