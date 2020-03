7. Chorspektakel am Stadtplatz in Steyr und in den scönsten Innenhöfen

Wie immer dient das Chorspektakel jedem einzelnen der Chöre und Ensembles zur eigenen Vorstellung und darüber hinaus zur Belebung des Chorgesanges. Es ist die Vielfalt, die das Publikum begeistert und ganz besonders der Höhepunkt durch das gemeinsame Singen aller Chöre am Stadtplatz, mit rund 300 Sängerinnen und Sängern.



Was ist heuer anders ? Vor allem gibt es eine Rekordteilname mit 17 Chören und Ensembles aus der Region, bei 4 Jugendchören, was uns am meisten freut.

Den guten Platz in der Hartlauer Passage verlieren wir leider durch eine andere Nutzung des Gebäude. Wir konnten aber 2 zusätzliche, gute Plätze finden. Einer befindet sich im Innenhof vom Bummerlhaus (KVB), was unsere Zuhörer sicher sehr freuen wird und der zweite ist am oberen Teil der Pfarrgasse, links beim Stiegenaufgang zur Stadtpfarrkirche.Die Plätze begrenzen derzeit noch die Anzahl – wir werden weiter suchen.

Folgende Chöre und Ensembles nehmen teil:

Chor des BRG Steyr; Chor der BAfEP Steyr; Chor Querfödein;CHORnfeld; Die Chorreichen 17; Ensemble Wolschlager; Erdengerl, Gesangsverein Frohsinn; Jugendchor Pink&Black; Kalkalpen Manna'gsang; Männerchor Garsten; NowaCanto; Singverein Enns 1919; Steyrer MGV Sängerlust; Steyrlinge der LMS Steyr; "Steyr singt"; Vocalix.

Ablauf:

09:30 Singen beginnt in den bezeichneten Plätzen und Innenhöfen rund um den Stadtplatz

11:45 Chöre begeben sich auf den Stadtplatz zum Leopoldibrunnen

12:00 Chöre formieren sich zum gemeinsamen Singen - Abschied vom Publikum