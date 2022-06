STEYR. Junge Steyrer zwischen 11 und 16 Jahren können sich derzeit bei der Freestyle-Card, der Ferienaktion der Stadt Steyr, anmelden. Aktuell gibt es noch freie Plätze. Die gesamten Ferien über sammeln Kids und Jugendliche dabei bei sozialen Organisationen und bei Vereinen Punkte, die sie später gegen Gutscheine eintauschen können. „Die Freestyle-card gibt es seit 2005 und diese Aktion hat sich bis heute als Volltreffer entpuppt“, freut sich Steyrs Vizebürgermeisterin Anna-Maria Demmelmayr und betont: „Steyr ist die erste Stadt in Oberösterreich, die die Freestyle-Card im großen Ausmaß organisiert hat. Ohne die Hilfe von Vereinen und Firmen wäre die Aktion jedoch nicht möglich. Von Schnuppertauchen über Freiluftschmieden bis hin zum Tierheimbesuch wird ein tolles Programm geboten."

Außerdem wartet wöchentlich wieder das „Spiel in den Vierteln“ der Kinderfreunde Region Steyr-Kirchdorf in den verschiedenen Steyrer Stadtteilen. Für die Teilnehmer entstehen dabei keine Kosten.

Palatschinken-Rallye & mehr

Schlaufüchse sind bei der KinderUni genau richtig: Interessante Themen stehen Kids und Jugendlichen von fünf bis 15 Jahren am FH OÖ Campus Steyr von 29. August bis 1. September zur Auswahl. Trickfilme drehen, 3-D-drucken, Game Design und Segelflieger sind nur einige der spannenden Themen. Bei der KinderUni im Ennstal von 18. bis 20. Juli ist heuer das “KinderUni-Klimaticket” neu – so gelangen die Kids täglich klimafreundlich und bequem mit dem Shuttlebus zur Uni und wieder heim.

Beim Ferienspaß in Bad Hall stehen Palatschinken-Rallye, ein Besuch bei Alpakas, Zeltlager & Co. auf dem Programm. Ein Blick auf die Homepage der Heimatgemeinde lohnt sich also in jedem Fall.

„I bin dabei“ in Garsten

In der Marktgemeinde Garsten können sich Jugendliche von 13 bis 16 Jahren im Zeitraum zwischen 18. und 28. Juli unter dem Motto „i bin dabei“ sozial in der Gemeinde engagieren. Schnuppermöglichkeiten bieten sich dabei im Kindergarten, im Bezirksalten- und Pflegeheim sowie in der Tagesbetreuung. Im Anschluss winken Garsten-Gutscheine. Wer besonders viel im Einsatz ist, erhält zusätzlich ein Zuckerl. „Wann, wo und wie oft sich Jugendliche engagieren möchten, richtet sich ganz nach ihren eigenen Vorstellungen“, lädt Gerhard Hochstrasser, Gemeindevorstand in der Marktgemeinde Garsten. „Es wäre schön, wenn das Angebot möglichst viele Jugendliche anspricht, die sagen 'i bin dabei!“, so Hochstrasser. Anmeldungen bitte bis 15. Juli persönlich am Gemeindeamt.

Weitere Infos & Kontakte

• Infos und die Anmeldung zur Freestyle-Card Steyr:steyr.at

• „Spiel in den Vierteln“ immer jeweils von 15 bis 19 Uhr: Montag, Ennsleite: 11. Juli bis 8. August; Dienstag, Wehrgraben: 12. Juli bis 16. August; Mittwoch, Knoglergründe: 13. Juli bis 17. August; Donnerstag, Münichholz: 14.Juli bis 18. August; Freitag, Resthof: 15. Juli bis 19. August.

• KinderUni Ennstal (von 5 bis 14 Jahre) findet von 18. bis 20. Juli 2022 statt.

• KinderUni Steyr (für 5- 15-Jährige) findet von 29. August bis 1. September 2022 statt. Mehr zur KinderUni auf kinderuni-ooe.at

• Ferienspaß in Bad Hall, Anmeldung online unter bad-hall.ooe.gv.at

• Sommerferienaktion „I bin dabei“ in Garsten: Mehr dazu auf garsten.at