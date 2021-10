Von wem stammt die Neuproduktion?

BezirksRundschau verlost 2x2 Karten für „Fire Shut Up in My Bones“ am Samstag, dem 23. Oktober um 19:00 Uhr bei Star Movie aus der New Yorker Met.

DIETACH. Star Movie präsentiert von Oktober 2021 bis Juni 2022 insgesamt zehn Aufführungen aus der New Yorker Metropolitan Opera. Auf Musikfreunde mit höchsten Ansprüchen wartet ein einzigartiges Opern-Erlebnis mit beeindruckenden Bildern, perfektem Ton und höchstem Komfort. Der zweite Live-Operntermin bringt mit „Fire Shut Up in My Bones“ eine gefeierte Neuproduktion von Terence Blanchard. Premierenkarten sind bereits an den Star Movie Kinokassen oder online auf starmovie.at erhältlich.

Beschreibung „Fire Shut Up in My Bones“: Der amerikanische Jazzkomponist und Trompeter Blanchard, sechsfacher Grammy Gewinner, beschert seiner Oper breite musikalische Monologe, Gospelchöre und unvorhersehbare Melodien. Das Libretto von Kasi Lemmons erzählt, basierend auf Charles M. Blows bewegenden Memoiren, die anrührende und tiefgründige Geschichte eines jungen Mannes, der seine Stimme erst findet, nachdem er sich mit seiner schmerzhaften Vergangenheit auseinandergesetzt hat. Gesungen auf Englisch mit deutschen Untertiteln.